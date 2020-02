Derzeit werden besonders in Döbeln immer wieder Bäume umgesägt. Die Anwohnerschaft zweifelt trotz Beschwichtigung durch die Stadtverwaltung immer wieder an der Sinnhaftigkeit der Fällaktionen. DAZ-Leserin Romy Heinhold-Boitz aus Gersdorf beteuert: „Es gibt Menschen, denen die Bäume sehr am Herzen liegen.“