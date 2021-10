Unvorhersehbare Zwischenfälle in Obersteina und Rittmitz

Obersteina/Rittmitz

Deutlich teurer gestaltete sich die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Obersteina. Damit an der großen Hauptstraße, der Mügelner Straße, nach Monaten der Dunkelheit endlich Licht wurde, nahm die Gemeinde einen großen Batzen Geld in die Hand. Ursprünglich war die Maßnahme mit rund 87.250 Euro geplant. Alleine musste Ostrau das Vorhaben von Anfang an nicht stemmen. Sie bemühte sich beim Landratsamt um Fördermittel und bekam den Zuschlag. Somit wären auf die Gemeinde nur noch Kosten von etwa 17.450 Euro gekommen. Wäre deshalb, weil die Gesamtkosten im Zuge der Arbeiten rapide nach oben geschraubt wurden.

Schwierige Tiefbauarbeiten

„Die Tiefbauarbeiten haben sich als schwierig erwiesen“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).„Die geplante Kabeltrasse sollte zu Bauanfang im vorhandenen Fußweg und nach dem Abzweig in die Pfarrsteinaer Straße in der Grünfläche beziehungsweise Böschung bis zur Kreuzung nach Kiebitz erfolgen. Während der Bauphasen wurden allerdings parallel verlaufende Kabel vorgefunden, die so nicht in den Schachtplänen eingezeichnet waren.“ Also musste eine neue Trasse gefunden werden, um eine Unterhöhlung des Straßenkörpers zu vermeiden. Die Firma Elektro-Teichmann aus Mügeln, die die Arbeiten ausführte, musste demnach die Grabenrandbereiche zur Stabilisierung mit Beton ertüchtigen. Außerdem konnte nur in kleineren Abschnitten gebaut werden. Am Abzweig Pfarrsteinaer Straße war zudem eine Mastverlängerung für die neue LED-Aufsatzleuchte nötig.

Gefahr gebannt

Alles in allem summierten sich die unvorhergesehenen Zusatzarbeiten auf Mehrkosten in Höhe von rund 14.400 Euro zusammen. Da die Angebotssumme der Firma von Anfang an über der eigentlichen Schätzung lag – nämlich rund 17.680 Euro darüber – stehen unterm Strich 35.000 Euro mehr auf der Rechnung als zu Beginn angenommen. Die Gemeinde muss die zusätzliche und ungeplante Summe decken. Das macht sie mit Hilfe der pauschalen Zuweisung zur Stärkung des ländlichen Raums. Die 70.000 Euro, die die Kommune pro Jahr vom Freistaat erhält, kann sie frei und ungebunden einsetzen. Einen Teil davon nutzt sie also, um die Mehrkosten in Obersteina auszugleichen. Trotz allem ist der Bürgermeister froh, die Maßnahme endlich ad acta legen zu können. Lange war die Straßenbeleuchtung ein großer Wunsch der Gemeinde. Für Fußgänger und Radfahrer an der Hauptstraße entlang zu laufen beziehungsweise zu fahren war lange Zeit gefährlich. „Jetzt haben wir dort endlich moderne LED-Leuchten verbaut“, sagt Dirk Schilling.

Ein Leuchtpunkt weniger

Gleicher Sachverhalt, anderer Ortsteil: Auch im Heckenweg in Rittmitz erneuerte die Gemeinde die Straßenbeleuchtung. Die Kostenschätzung, die die Kommune letztlich auch zur Förderung anmeldete, belief sich auf rund 55.800 Euro. Nach Abschluss der Arbeiten verringerten sich die ursprünglich geplanten Kosten um knapp 8.000 Euro. Während der Bauphase stellte sich heraus, dass ein Leuchtpunkt entfällt. Geplant war, am Abzweig Zur großen Hohle/Heckenweg oberhalb eines Grundstücks die Straße zu queren, um dann wieder zurück zum Verteilerkasten eingespeist zu werden. Weil aber der Aufwand, in die Straße hinein zu gehen, zu groß erschien, suchte die Baufirma nach einer anderen Lösung. „An einem weiter unten stehenden Betonmast wurde ein zweiarmiger Ausleger montiert“, erklärt der Bürgermeister. „Somit wurde gewährleistet, dass der Bereich im Heckenweg ausgeleuchtet wird, so wie er der ursprünglich geplante Leuchtpunkt vorgesehen hatte.“

Von Stephanie Helm