Update: 200 Liter Diesel in Döbeln-Ost ausgelaufen – Amt sieht keine Umweltschäden

Döbeln

Die Döbelner Feuerwehr war am Freitagmittag auf einem Betriebsgelände der Firma Partzsch an der Richard-Köberlin-Straße im Gewerbegebiet Döbeln-Ost im Einsatz. Offenbar wegen eines Lecks war aus den Tanks eines Lkw eine größere Menge Diesel ausgelaufen. Die Kameraden hatten den Betriebsstoff, der auf dem Grundstück eine Dieselspur bildete, mit einem speziellen Mittel gebunden. „Außerdem pumpen wir Kraftstoff, der sich noch in den Tanks befindet, in Auffangbehälter ab“, sagte Einsatzleiter Thomas Harnisch, als er noch vor Ort war. Auch ein Gulli wurde laut Harnisch ausgepumpt, in den offensichtlich ein Teil des Diesels gelaufen war. Der Einsatzleiter: „Als wir ankamen, lief es schon eine Weile.“ Insgesamt fassen die Tanks nach Informationen der DAZ etwa 800 Liter.

Landratsamt: Keine Umweltschäden

Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens Veolia und des Umweltamtes des Landkreises waren vor Ort. Der Dieseltank ist bei der Einfahrt ins Döbelner Industriegebiet aufgerissen, teilte das Landratsamt mit. Dabei seien circa 200 Liter Diesel in die Regenwasserkanalisation geflossen. „Ein Teil davon ist in ein Regenrückhaltebecken geflossen“, so Pressereferentin Peggy Hähnel auf Anfrage. Die beteiligten Einsatzkräfte von Feuerwehr, des Technischen Dienstes des ADAC und der Veolia als zuständigem Abwasserentsorger hätten die Diesel-Havarie aber schnell unter Kontrolle gehabt. Alle Zuflüsse seien verschlossen, Ölsperren gelegt und Bindemittel aufgetragen worden. „Die betroffenen Leitungen werden durch Veolia gespült und der sich im Regenrückhaltebecken befindliche Diesel wird abgesaugt. Umweltschäden sind durch das engagierte Handeln der betroffenen Firma und der Feuerwehr sowie Veolia nicht entstanden“, so Peggy Hähnel.

Ausgelaufener Diesel wurde gebunden. Quelle: Sven Bartsch

Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 13 Kameraden im Einsatz. Die Richard-Köberlin-Straße selbst war scheinbar nicht betroffen und weiter befahrbar.

Von Olaf Büchel