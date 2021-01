Update: Lkw-Brand am Töpelberg – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Töpeln

Zu einem Lkw-Brand mussten die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren am Dienstag früh zum Parkplatz an der B 175 oberhalb des Töpelberges zwischen Hartha und Döbeln ausrücken. Die Fahrerkabine eines Sattelzuges vom Typ MAN stand gegen 7 Uhr in Flammen, es handelte sich um einen Vollbrand. Das Führerhaus des MAN brannte völlig aus. Weiterhin wurde die Ladebordwand des Aufliegers durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen, ebenso ein Teil der vorderen Plane des Sattelaufliegers. Der MAN-Fahrer (36) befand sich laut Polizeiangaben bei Ausbruch des Feuers außerhalb des Fahrzeugs. Er blieb unverletzt. Ein neben dem MAN stehender Sattelzug DAF wurde durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Dessen Fahrer (34) blieb ebenfalls unverletzt.

Feuerwehrmänner mit Atemschutz

Feuerwehrmänner mit Atemschutztechnik rückten vor und löschten den Brand. Sie verhinderten damit, dass sich das Feuer weiter auf den Sattelauflieger und die Ladung ausbreitete. Es gab eine große Rauchentwicklung, die weithin sichtbar war. Gegen 8.30 Uhr war das Feuer gelöscht. Es waren mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz, darunter die Döbelner, die Waldheimer und die Harthaer Wehr.

Es entstand viel Rauch. Quelle: Sven Bartsch

Insgesamt entstand an den Sattelzügen Sachschaden in Höhe von etwa 65 000 Euro. Nach dem ein Brandursachenermittler vor Ort war, ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die genaue Ursache des Kabinen-Brandes ist aber noch unbekannt. Da die Einsatzfahrzeuge auf der B 175 standen, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Bundesstraße war aber nicht vollständig gesperrt.

