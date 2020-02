Update: „Sabine“ bläst Bäume und LKW um – Ebersbach komplett ohne Strom

Region Döbeln

Bislang mit glimpflichen Auswirkungen fegte das Orkantief „Sabine“ über die Region Döbeln. Größere Schäden gab es nach den bislang vorliegenden Informationen nicht. Die Feuerwehren mussten bis zum Montagvormittag vor allem wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Kleinere Straßen waren deshalb eine Zeit lang gesperrt. Die Kameraden der Ostrauer Wehr waren seit Montagmittag am Einsatzort eines umgestürzten LKW, der auf der Bundesstraße 169 bei Stauchitz vom Sturm ergriffen und umgeweht wurde. Ein anderer LKW fuhr die ausgeschilderte Umleitung über Jahna und landete im Straßengraben. „Er lehnte an einem Telefonmast“, erklärte Ostraus Gemeindewehrleiter Tom Kunath. In Mittelsachsen gab es Stromausfälle und der Zugverkehr war beeinträchtigt.

Ebersbacher Haushalte ohne Strom

Die Ruhe nach dem Sturm war trügerisch. Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Döbeln gab es in der Sturmnacht bis zum Montagmorgen keine Probleme. Lediglich in Stockhausen hatte ein umgestürzter Baum einen Laternenmast der Straßenbeleuchtung mit umgelegt. Dennoch starteten die Serviceteams des Stromversorgers am Montagmorgen auf Kontrolltour durch das gesamte Versorgungsgebiet. Erst am späten Vormittag fiel in der Nähe des Rittergutes in Ebersbach ein Baum in eine Freileitung und sorgte für einen Kurzschluss. „Wir haben parallel noch in einem Trafohaus eine Fehlermeldung durch einen im Gebäude eingeschlagenen Ziegelstein. Ganz Ebersbach ist seit etwa zwölf Uhr ohne Strom. Wir arbeiten intensiv daran, alle Haushalte schnellstens wieder ans Netz zu bringen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle.

Döbelner Wehr mehrmals im Einsatz

Eher wegen kleinerer umgestürzter Bäume war die Döbelner Feuerwehr bis zum Montagmittag sechs Mal im Einsatz. Ein größerer Baum blockierte die Straße zwischen Choren und Wetterwitz. Darum kümmerte sich die Chorener Ortsfeuerwehr. Gegen Montagmittag mussten die Döbelner Kameraden dann allerdings erneut ausrücken. Am Pommlitzer Weg war ein Baum umgestürzt und am Döbelner Polizeirevier mussten lose Dachziegel gesichert werden. Bereits ab Sonntagabend 21 Uhr bis Montagmorgen 8 Uhr hatte die Freiwillige Feuerwehr Döbeln 30 Kameraden aufgrund der anstehenden Sturmgefahr ins Gerätehaus beordert und einen Bereitschaftsdienst eingerichtet, um Schadensfälle zügig abzuarbeiten. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Es waren größtenteils Bäume und zum Glück keine größeren Sturmschäden, die unsere Kameraden auch aus den Ortswehren Choren, Lüttewitz und Limmritz abarbeiten mussten“, sagt der Döbelner Gemeindewehrleiter Thomas Harnisch.

Baum in Telefonleitung

Die Roßweiner Feuerwehr rückte Montag früh zum Sträßchen am Goldborn aus, das wegen eines umgestürzten Baumes blockiert war. Der Baum lag auf der Telefonleitung, die aber nachgegeben und deshalb offenbar keinen Schaden genommen hatte. Die Kameraden zersägten den Baum mit der Kettensäge und machten den Weg so wieder frei. „Wir hatten eigentlich die Meldung bekommen, dass eine Stromleitung betroffen ist. Das hat sich zum Glück nicht bestätigt“, sagte Wehr- und Einsatzleiter René Bernhard.

Schäden überschaubar in Waldheim und Kriebstein

In Waldheim war es vergleichsweise ruhig. „Die Feuerwehr musste in der Nacht überhaupt nicht ausrücken“, sagt Christin Rost, Leiterin des Waldheimer Ordnungsamtes. Am Montagvormittag rückten die Kameraden dann zum Kettensägeneinsatz an den Diedenhainer Weg aus. Dort hing ein Ast auf halb acht in einem Telefonkabel und drohte abzustürzen. Die Feuerwehrleute entfernten die hölzerne Gefahrenquelle. „Die Zusammenarbeit mit dem Bauhof hat dabei gut geklappt“, sagt Christin Rost. Vom Bauhof erfuhr sie zudem, dass der Sturm im Ortsteil Massanei eine Straßenlampe beschädigte. „Die Reparatur ist in Arbeit“, so die Ordnungsamtsleiterin. Außerdem hat der Bauhof im Stadtgebiet weitere Äste und Zweige beräumt.

In der Gemeinde Kriebstein hatte die Feuerwehr lediglich mit umgestürzten Bäumen zu tun. In der Nacht von Sonntag auf Montag sowie am Montagvormittag waren die Kameraden deswegen sieben Mal im Einsatz und haben Straßen beräumt, wie Gemeindewehrleiter Sven Knechtel berichtet. Vor allem in den eher waldreichen Ortsteilen Ehrenberg und Erlebach machten umgestürzte Bäume Probleme.

Wehrleiter nutzt Warn-Apps

„Wir haben relativ Glück gehabt“, sagt der Gemeindewehrleiter von Großweitzschen, Knut Herrmann: „Montag früh gegen 4:45 Uhr zog die Sturmfront über uns. Das war ziemlich heftig, hatte ich den Eindruck. Es gab aber nur zwei Einsätze.“ Am Sonntagabend schon mussten die Kameraden der Mockritz Wehr raus. In Jeßnitz fiel ein Baum in eine Telefonleitung. Am Montagmorgen kam der Ruf für Kameraden der Großweitzschener und Westewitzer Wehr. „Zwischen Scheergrund und Westewitz ist ein Baum umgefallen“, so Herrmann. Der Gemeindewehrleiter hat zwei Warn-Apps auf seinem Smartphone. Solche, die auch von den Bürgern genutzt werden können. „Auf beiden habe ich für unsere Region Entwarnung bekommen.“

In der Gemeinde Zschaitz-Ottewig blieb es ruhig. Andreas Schubert von der Feuerwehr Zschaitz konnte am Montagmorgen mitteilen, dass „alles im grünen Bereich“ ist. Auch sein Kollege Hans-Peter Klessig berichtet, dass seine Ottewiger Ortswehr zu keinem Einsatz gerufen wurde. „Montagmorgen um 6 Uhr hörte ich zwar die Sirene in der Nachbarschaft. Das war aber nicht unsere“, sagt er.

In der Gemeinde Ostrau mussten die Kameraden zu Einsätzen wegen herabgefallener Äste und wegen der LKW-Unfälle ausrücken. Die Mockritzer Kameraden mussten am frühen Montagnachmittag noch einmal los. Ein Baum ragte auf eine Straße.

Telefonmast bei Gersdorf umgeknickt

Auch in Hartha blieb es in der Nacht einigermaßen ruhig, erklärt Gemeindewehrleiter Renè Greif. „Wir mussten lediglich Montag früh gegen sechs Uhr nach Gersdorf. Dort ist ein Telefonmast umgeknickt.“ In der Stadt kam es zwischen der Kläranlage Hartha an der Steinaer Straße und dem Abzweig Diedenhain aufgrund des Sturmes zu einer Beschädigung der Straßenbeleuchtung. Die soll jedoch bis voraussichtlich Ende der Woche wieder funktionieren.

2800 Kunden ohne Strom

Von Stromausfällen war der Landkreis Mittelsachsen relativ stark betroffen – etwa 2800 Kunden mussten zeitweise ohne Strom auskommen. Schwerpunkt waren dabei Gebiete bei Rochlitz und Freiberg. Im Altkreis Döbeln kam es zu vereinzelten Ausfällen. Hauptursache für die Stromausfälle sind umgestürzte Bäume sowie herabfallende Äste, die Leitungen herunterrissen. Am Montagvormittag waren noch rund 500 Kunden in Mittelsachsen ohne Strom. „Wir können bereits einschätzen, dass das Orkantief für weniger Stromausfälle als das Sturmtief Eberhard 2019 sorgte. Wir arbeiten an einer schnellen Wiederherstellung der Stromversorgung“, sagt Udo Stöckel, Leiter Betrieb bei Mitnetz Strom. Der Envia-Netzbetreiber warnt dringend davor, sich während des Sturms elektrischen Anlagen und Leitungen zu nähern.

Zugausfälle zwischen Döbeln und Leipzig

Unruhig wurde es in der Nacht zum Montag allerdings auf den Zugstrecken. Bereits am Sonntagabend stellte die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) auf der Strecke der RB 110 zwischen Döbeln und Leipzig den Zugverkehr ein, ebenso auf der Strecke von Chemnitz nach Elsterwerda über Döbeln. Auf der Strecke kam es auch am Montagmittag immer noch zu Ausfällen und Verzögerungen. Davon betroffen waren vor allem Pendler. Zwar kündigte die MRB bereits am Sonntag an, den Zugbetrieb sukzessive einzustellen, jedoch war unklar, ab wann die Züge am Montag wieder fahren sollten. Erst am frühen Nachmittag normalisierte sich der Zugverkehr von und nach Döbeln langsam wieder.

