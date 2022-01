Update: Wer hatte es auf Jeßnitzer Kühe abgesehen?

Großweitzschen/Jeßnitz

Unbekannte Täter sorgten am Donnerstagabend für dramatische Zustände in einer Stallanlage im Großweitzschener Ortsteil Jeßnitz. Milch wurde vernichtet, Kühe müssen eingeschläfert werden. Was genau war passiert?

Kühe in Panik geraten

Mitarbeiter des Milchviehbetriebes in Jeßnitz hatten gegen 18.15 Uhr einen Alarm bemerkt, der einen technischen Defekt anzeigte. Vor Ort mussten sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass die Viehhalle der Anlage offen stand und die Unbekannten mehrere Schläuche der Melkanlage abgezogen hatten. So konnten circa 800 Liter Milch auslaufen. Außerdem hatten die Täter mehrere Tore von Tierboxen geöffnet, so dass hunderte Kühe aus der Anlage flüchteten. Von Panik getrieben, stürzten einzelne Tiere und zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Insgesamt vier Kühe – drei davon sind trächtig – müssen aufgrund ihrer Verletzungen eingeschläfert werden, informierte die Polizeidirektion Chemnitz am Freitagmittag. Ob das Einschläfern inzwischen erfolgt ist, ist unbekannt. Die Milchvieh-Anlage in Jeßnitz gehört zu dem in Zschäschütz bei Döbeln ansässigen Landwirtschaftsunternehmen Gröbner Landwirt e.G.. Eine Mitarbeiterin bestätigte das gegenüber der DAZ. Weitere Informationen vom Unternehmen zu dem Vorfall gibt es aber bislang nicht. Zwei Mitarbeiter, die Freitagnachmittag an der Anlage am Ortsrand von Jeßnitz angetroffen wurden, wollten sich ebenfalls nicht äußern.

Verstoß gegen Tierschutz?

„Wir ermitteln wegen Sachbeschädigung“, erklärt Marcus Gerschler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz. Ob auch wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt wird, ist noch unklar. „Das muss sich zeigen, wenn weitere Ergebnisse vorliegen“, sagt Gerschler. Immerhin verletzten sich nach Angaben der Polizei einige der Milchkühe, weil sie frei gelassen worden waren. Für mindestens vier Kühe endet der Vorfall tödlich.

Zeugen gesucht

War es eine Aktion militanter Tierschützer, die sich verkalkuliert haben oder vielleicht ein Racheakt? Wer möglicherweise hinter dem ungewöhnlichen Angriff steckt, dazu konnte Marcus Gerschler noch gar nichts sagen. Dafür reichten die bisherigen Erkenntnisse nicht aus. Fest steht aber: Der entstandene Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro. Die Polizei sucht nun in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können. Wer hat am Donnerstagabend zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Milchviehanlage gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter der Telefonnummer 03431 659-0 entgegen.

Von Olaf Büchel