Urteil gefallen: Ist Großweitschens Ex-Hauptamtsleiterin eine Betrügerin?

Großweitzschen/Chemnitz

Die ehemalige Hauptamtsleiterin von Großweitzschen ist keine Betrügerin. Am Freitag verkündete Richter Markus Zimmermann das Urteil in der Berufungsverhandlung am Landgericht Chemnitz. Damit hob er das im August vergangenen Jahres gefällte Urteil des Döbelner Amtsgericht in Teilen auf. Dort wurde die heute 56-Jährige wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug zu einer Geldstrafe verurteilt. Großweitzschens ehemalige Hauptamtsleiterin fälschte das Zeugnis ihrer Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin, um den Job an der Amtsspitze und damit auch das höhere Gehalt im Vergleich zur Sachbearbeiterstelle zu behalten. Gegen den Betrugsvorwurf ging die Angeklagte in Berufung. Mit Erfolg. Sie ist nur noch der Urkundenfälschung schuldig.

Zu keiner Zeit lag Betrug vor

Richter Markus Zimmermann begründete das Urteil der Kammer damit, dass zu keiner Zeit ein Betrug vorlag. Demnach hat die ehemalige Hauptamtsleiterin weder bei ihrer Einstellung betrogen, denn zu dieser Zeit wusste jeder, dass sie die Ausbildung zur Verwaltungsfachwirtin noch abschließen müsse. Auch im Laufe des Jahres 2016, als sie die Prüfung eigentlich hätte ablegen sollen, kann keine Rede von Betrug sein. „Dann hätte es sich lediglich um Betrug durch Unterlassen handeln können, dazu bräuchte es aber erst einmal eine Verpflichtung zum Tätig werden“, so der vorsitzende Richter. Diese Verpflichtung zum Tätig werden hätte sich nur aus dem Arbeitsvertrag ergeben können. „Dort ist sowas aber nicht zu finden.“

Verwaltung machte Fehler

Auch der Gemeinderatsbeschluss auf den sich vor allem die Gemeinde Großweitzschen immer wieder berief, bietet dafür keine Grundlage. „Dieser Gemeinderatsbeschluss verpflichtet die Verwaltung, aber nicht die Mitarbeiter. Die Verwaltung hätte den Willen der Gemeinderäte umsetzen müssen. Da haben die beiden Bürgermeister nicht nur geschlafen, sondern Fehler gemacht.“ Sowohl Alt-Bürgermeister Ulrich Fleischer als auch sein damaliger Stellvertreter und nun Amtsnachfolger Jörg Burkert unterzeichneten die Beschlüsse damals. Die nachsichtige oder eher unkonkrete Beschlussvorlage, in der niedergeschrieben steht, dass die Angeklagte Hauptamtsleiterin wird und einen Nachweis über ihre bestandene Prüfung nachzureichen hat, gilt eben nicht als Beweis für einen Betrug.

Täuschung ja, Betrug nein

Und auch der Moment, in dem die damalige Hauptamtsleiterin in einer Gemeinderatssitzung verkündete, sie habe die Prüfung bestanden, rechtfertige keine Verurteilung wegen Betruges. „Dabei liegt vielleicht eine Täuschung vor, es entstand aber kein Irrtum“; begründete Richter Markus Zimmermann. „Denn es hat ihr offensichtlich niemand geglaubt. Da war Misstrauen da.“

Zu guter letzt bleibe noch die Tatsache, dass die Angeklagte ihr gefälschtes Zeugnis in ihre Personalakte einpflegte. Auf diesen Aspekt hatte sich das Amtsgericht in Döbeln bei seinem Urteil damals berufen. Im Laufe der Berufungsverhandlung stellte sich aber heraus, dass niemand sagen konnte, was er gesehen hat. Schlussendlich hat also niemand jemals die Fälschung in der Personalakte gesehen.

Mit dem Wegfall des Betrugsvorwurfes gebe es auch keine Grundlage für die Einziehung des zu viel gezahlten Gehaltes. Die Gemeinde forderte die rund 8.600 Euro von der Angeklagten zurück.

Höhere Geldstrafe

Trotzdem erhöhte die Kammer mit ihrem Urteil die Geldstrafe für die Urkundenfälschung. Damit kommt sie in diesem Aspekt der Forderung der Staatsanwaltschaft Chemnitz nach. 120 Tagessätze zu je 35 Euro stehen nun im Urteil. 90 Tagessätze waren es im Urteil des Döbelner Amtsgerichtes. Die Angeklagte trägt zudem die Kosten des Verfahrens abzüglich von zehn Prozent. Auch ihre Auslagen muss sie teilweise selbst begleichen. „Die Erhöhung der Geldstrafe hängt mit ihrem Verhalten zusammen“, richtete Markus Zimmermann seine Worte an die Angeklagte. „Sie haben versucht, uns auf billigste Art und Weise anzulügen und uns für blöd gehalten. Das müssen wir nicht hinnehmen.“ Damit bezieht sich der Richter auch auf die Aussagen der Angeklagten, sie hätte das Zeugnis, das sie zur Diplom-Betriebswirtin macht, nicht gefälscht oder gar nie gesehen.

Gegen das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, kann die Angeklagte binnen einer Woche Revision einlegen.

Von Stephanie Helm