Urteil lässt nach Schlägerei im Mobendorfer Asyl-Heim auf sich warten

Mobendorf/Döbeln

Zu einer handfesten Auseinandersetzung soll es am 26. März im Freizeitbungalow des Asylbewerberheims Mobendorf (Gemeinde Striegistal) gekommen sein. Dort spielten zwei Bewohner Billard. Ein 39-Jähriger Türke sei dazugekommen, wollte mitspielen. Das hätten die anderen aber nicht zugelassen. Daraufhin habe der Türke einem der Spieler den Queue weggenommen und damit zugeschlagen. Zuvor habe er einen der Spieler mit einer Bierflasche attackiert. Gefährliche Körperverletzung lag dem Asylbewerber daher zur Last. Aber die Beweisaufnahme gestaltete sich während der Verhandlung am Amtsgericht Döbeln schwierig.

Denn wie die Freie Presse berichtet, habe das mutmaßlich Opfer Deutschland bereits verlassen. Der Angeklagte bestreite zudem den von der Staatsanwaltschaft geschilderten Ablauf der Tat. „Vielmehr habe das vermeintliche Opfer ihn zuerst provoziert sowie geschlagen und er habe sich in der Folge des eskalierten Streits mit Gewalt zur Wehr gesetzt. Den Queue will er nicht als Schlagwerkzeug eingesetzt haben“, heißt es dazu weiter in der Freien Presse.

Die Verteidigung habe schließlich im Sinne der „Prozess-Ökonomie“ die Einstellung des Verfahrens vorgeschlagen, was der Staatsanwalt jedoch abgelehnt habe. Jetzt soll laut Freier Presse die zuvor von Richterin Nancy Weiß unterbrochene Hauptverhandlung voraussichtlich Ende Januar fortgesetzt werden.

Von diw