VR-Bank-Filiale in Hartha schließt zum Jahresende

Hartha/Waldheim

Die Geschäftsstelle der VR-Bank Mittelsachsen in Hartha, Markt 1, schließt zum Jahresende. Selbstbedienungseinrichtungen wie Geldautomat und Kontoauszugsdrucker soll es dort weiterhin geben. Darüber informiert der Vorstand der Bank. Geplant ist demnach eine Zusammenlegung der Harthaer Filiale mit der viereinhalb Kilometer entfernten Geschäftsstelle in Waldheim zum 1. Januar 2022. „Die Geschäftsstelle Waldheim wird Mitte dieses Jahres für diese Zusammenlegung beratungsfreundlich modernisiert und technisch bestens für die nächsten Jahre ausgerüstet“, erklärt Vorstand Angelika Belletti.

Mitarbeiterin geht in Ruhestand

Zudem werde sich die langjährige Mitarbeiterin der Filiale Hartha, Pia Dietzsch, am 31. August in den Ruhestand verabschieden. Von Anfang September bis zur Schließung am Jahresende muss die Harthaer Filiale also anders personell besetzt werden. „Mit dem Umzug der Filiale zum 1. Januar 2022 werden unsere Finanzberaterin Romy Queck und das gesamte Team der Geschäftsstelle Waldheim unseren Kunden zur Verfügung stehen“, sagt Vorstand Torsten Bruß. Die Beratung der Kunden sei auch in anderen Geschäftsstellen, wie zum Beispiel in Leisnig oder in Döbeln möglich.

Mehr Online-Banking

Die Kunden der VR-Bank Mittelsachsen seien über die Veränderungen bereits informiert worden. Laut Torsten Bruß habe sich in der Coronakrise gezeigt, dass die Kunden verstärkt digitale Leistungen der Bank in Anspruch nehmen wollen. Die Nutzung der Online-Geschäftsstelle und die telefonische Beratung sei zunehmend gefragt. Darauf werde reagiert.

Von daz/obü