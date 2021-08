VR-Bank rüstet Filiale in Waldheim auf

Waldheim/Hartha

Des einen Freud ist des anderen Leid. So verliert Hartha seine Filiale der VR-Bank Mittelsachsen. Dafür vergrößert sich das genossenschaftlich organisierte Kreditinstitut in Waldheim. „Das habe ich sehr positiv wahrgenommen und man hat nicht bereits gefragt, ob ich für die Eröffnung Zeit habe“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Er freut sich, dass die VR-Bank am Standort Waldheim festhält und diesen ausbaut.

Staub und Dreck durch Umbau

Das soll im September beginnen, wie Robert Thater vom Marketing der VR-Bank Mittelsachsen mitteilt. „Für uns sind die Umbaumaßnahmen der Filiale Waldheim auch eine Investition in unsere Region“, so Vorstand Angelika Belletti. Allerdings wird die Filiale der VR-Bank an der Waldheimer Bahnhofstraße ab dem 6. September zur Baustelle. „Da es sehr staubig und laut zugehen wird, können wir für unsere Mitglieder und Kunden leider nur eingeschränkt unseren Service und unsere Beratung anbieten. Dafür bitten wir schon jetzt um Verständnis“, kündigt Angelika Belletti Einschränkungen im Service an.

Neue Technik und ergonomische Büros

Die Bank baut die Zweigstelle in zwei Bauabschnitten um. Den Filialbetrieb legt sie darum mit den benachbarten Filialen zusammen. Mit dem Umbau schafft das Kreditinstitut mehr Beraterplatzkapazitäten, um neue Kunden zu gewinnen, modernisiert die Technik, stattet die Büros ergonomisch aus und gestaltet die Räumlichkeiten behindertengerecht.

Kundenberater kommen nach Hause

Der Umbau soll einige Wochen andauern. Weil die Handwerker in dieser Zeit auch an der Technik herum doktern, gehen die Geldautomaten und der Kontoauszugsdrucker teilweise vom Netz und sind nicht nutzbar. Die Berater stehen während des Umbaus in den benachbarten Filialen weiter für die Mitglieder und Kunden in den Geschäftsstellen in Döbeln, Hartha und Leisnig zur Verfügung. Auf Wunsch kommen die Bankberater auch zu den Kunden nach Hause und beraten zu individuellen Geld- und Vermögensangelegenheiten. Überweisungen auf Papier können die Kunden weiter in den dafür vorgesehenen Briefkasten einwerfen.

Am 4. Oktober will die VR-Bank die Waldheimer Filiale nach dem Umbau wieder eröffnen. Und zu diesem Anlass auch eine kleine Festwoche veranstalten und mit Überraschungen aufwarten.

Festwoche zur Wiedereröffnung

Die Filiale in Hartha kommt nun in einer Übergangszeit während der Bauarbeiten in Waldheim noch mal zu Ehren als Ausweich-Zweigstelle. Ihr Schicksal ist allerdings besiegelt. Zum Jahresende schließt die VR-Bank diesen Standort. Selbstbedienungseinrichtungen wie Geldautomat und Kontoauszugsdrucker soll es dort weiterhin geben.

Laut Bankvorstand Torsten Bruß habe sich in der Coronakrise gezeigt, dass die Kunden verstärkt digitale Leistungen der Bank in Anspruch nehmen wollen. Die Nutzung der Online-Geschäftsstelle und die telefonische Beratung sei zunehmend gefragt.

Von Dirk Wurzel