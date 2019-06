Freiberg/Döbeln

Die Niedrigzinsphase belastet auch die VR-Bank Mittelsachsen nach wie vor stark. Die Bank konnte das Geschäftsjahr 2018 dennoch mit einem Jahresüberschuss von rund 817.000 Euro abschließen. Das sind 1,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Knapp 464.000 Euro des Überschusses fließen in die Ausschüttung einer Dividende. Diese beträgt 3 Prozent auf die Anteile aller Mitglieder. Das hat die Vertreterversammlung der Genossenschaftsbank am Montagabend in Freiberg beschlossen.

Bilanzsumme gestiegen

„Die VR-Bank Mittelsachsen wird zum Bilanzstichtag von 15.914 Mitgliedern getragen und ist damit die größte Personenvereinigung im Landkreis“, sagte Vorstandsmitglied Torsten Bruß. Die Zahl der Mitglieder hat sich im zurückliegenden Jahr um 52 verringert.

Die Bilanzsumme der VR-Bank Mittelsachsen stieg im Jahr 2018 um 26,7 Millionen Euro auf 753 Millionen Euro. Auch das Kundenvolumen und das Kundenkreditvolumen sind gestiegen. Letzteres um 5,8 Prozent auf 398 Millionen Euro. Vorstand Torsten Bruß: „Wir konnten im letzten Jahr alle berechtigten Kreditanfragen unserer Kunden bedienen und somit einen wesentlichen Beitrag für die regionale wirtschaftliche Entwicklung leisten.“

In technische Ausstattung investiert

Der überwiegende Teil der Investitionen der VR-Bank im vergangenen Jahr floss in die technische Ausstattung des Unternehmens. Steht doch das Thema Digitalisierung im Fokus der neuen Strategie der Bank. „Wir sind eine der Branchen, die stark von der Digitalisierung betroffen ist. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir bei diesem Thema nicht nur Schritt halten können, sondern gerade auch mit unserer Online-Geschäftsstelle weit vorne stehen“, sagte Vorstand Angelika Belletti.

136 kaufmännische Mitarbeiter

Zum Vorjahresende waren bei der VR-Bank Mittelsachsen 136 kaufmännische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, inklusive der beiden Vorstände. Davon waren 93 Mitarbeiter in Vollzeit und 43 Mitarbeiter in Teilzeit. Das bedeutet 129 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE) und gegenüber dem Vorjahr einen leichten Rückgang um 3,5 VbE. Hinzu kommen sieben Azubis und ein Hausmeister. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten beträgt knapp 42 Jahre und die Mitarbeiter sind im Durchschnitt seit 16 Jahren für die VR-Bank tätig.

Neuer Aufsichtsratschef

Mit 74.900 Euro engagierte sich die Bank im Vorjahr auf gesellschaftlichem Gebiet. Sie unterstützte viele Vereine, soziale und karitative Einrichtungen, Schulen und Kindergärten.

Die Vertreterversammlung votierte Montagabend einstimmig für die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der VR-Bank Mittelsachsen schied wegen des Erreichens der Altersgrenze aus dieser Funktion aus. Zu seinem Nachfolger wurde Thorsten Gehlich von der gleichnamigen Steuerberatersozietät in Rhäsa gewählt.

Von Olaf Büchel