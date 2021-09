VW Golf brettert in Döbeln gegen Hauswand

Döbeln

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagvormittag, gegen 10 Uhr, auf der Ritterstraße in Döbeln. Vier Fahrzeuge waren daran beteiligt. Offensichtlich parkte die Fahrerin eines VW Golfs aus einer Parklücke auf der Ritterstraße aus. Dabei soll sie zunächst einen weiteren VW touchiert haben, wie Anwohner berichteten. Dann fuhr sie gegen einen Geländewagen der Marke Mercedes und dann geradeaus die Ritterstraße weiter in Richtung Galerie Olga Scheck und Allianzbüro. Dort rammte sie einen am Rand stehenden Transporter vom GLS-Transportdienst, der dabei weggeschoben wurde. Der Paketbote lieferte gerade ein Paket aus und befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls genau vor dem Transporter. Weil die Fahrerin des Transporters geistesgegenwärtig auf die Bremse trat und sich der Paketbote gleichzeitig in Sicherheit brachte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Für die VW Golf-Fahrerin endete die Schreckensfahrt schließlich an der Hauswand zwischen dem Schaufenster der Galerie Olga Scheck und dem Eingang zum Allianz-Büro. „Da haben wir wohl Glück gehabt. Ein Stück weiter links, und das Auto wäre bei uns im Büro gelandet“, sagte Versicherungsmakler Markus Kaczmarsch. Er habe es krachen gehört und war dadurch ziemlich erschrocken.

Ein Polizist bei der Unfallaufnahme. Quelle: Olaf Büchel

Ein Rettungswagen war im Einsatz. Die Fahrerin des VW Golf wurde vor Ort betreut und behandelt. Schwer verletzt wurde offenbar niemand. Die Unfallverursacherin stand wohl unter Schock, wie Passanten berichteten. Am VW Golf, der gegen die Wand krachte, entstand hoher Sachschaden, auch die drei anderen Fahrzeuge wurden beschädigt. Das trifft auch auf die Dachrinne des Gebäudes zu, gegen das das Auto gefahren ist. Warum die VW-Fahrerin offenbar die Kontrolle über das Auto verlor, ist noch nicht bekannt. Die Polizei war vor Ort und nahm den Unfall auf. Die Ritterstraße musste nicht gesperrt werden. Es kam aber zu Verkehrsbehinderungen, der Verkehr lief schleppend an der Unfallstelle vorbei.