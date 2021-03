Döbeln

„Ich kann es noch gar nicht richtig glauben“, sagt Lutz Behrisch. Er ist Pfarrer der Evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Döbeln. In den letzten knapp zweieinhalb Jahren war er Einzelkämpfer für die vier Schwesterkirchgemeinden Döbeln-Simselwitz, Technitz-Ziegra, Beicha-Mochau und Jahnatal (Ostrau). Zwei Pfarrstellen blieben unbesetzt. Seit diesem Monat ist das anders.

Mit Markus Preiser und Anne-Marie Beuchel bekommt Lutz Behrisch nach langer Zeit wieder Verstärkung. Für die 29-jährige Anne-Marie Beuchel ist es die erste Pfarrstelle. „Als Kind eines Pfarrers und einer Gemeindepädagogin hat Kirche für mich von klein auf eine zentrale Rolle gespielt“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern zog sie in die frisch renovierte Pfarrwohnung in Ostrau ein. Dort, wo Pfarrer Reinhard Mehnert mehr als 30 Jahre mit seiner Familie lebte, bevor er vergangenes Jahr im Sommer sein Amt als Pfarrer der Kirchgemeinde Jahnatal-Ostrau niederlegte. Anne-Marie Beuchel absolvierte ihr Theologiestudiums und ihr Vikariat in Leipzig. Ab sofort ist sie vor allem für die Kirchgemeinde Jahnatal zuständig.

Bedarf ermittelt

Markus Preiser wuchs in der Dresdner Region auf und kam über das Vogtland und Zittauer Gebirge nach Döbeln. Hier wird er zur Hälfte eine Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Döbeln sowie Beicha/Mochau übernehmen. Gleichzeitig agiert er als und Jugendpfarrer im Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz.

„Beide sind letzte Woche umgezogen und ab dem 1. März offiziell im Dienst“, erklärt Pfarrer Lutz Behrisch. Beide sind, wie er selbst auch, für alle vier Schwestergemeinden angestellt. Im Januar 2020 waren mit der Kirchenbezirksreform die Kirchgemeinden Ostrau-Jahnatal und Beicha-Mochau zum Kirchspiel Döbeln hinzugekommen. „Wir hätten auch aus vier Gemeinden eine machen können, haben uns aber dagegen entschieden.“ So teilen sich die drei Pfarrer künftig die Arbeit. So, dass nicht jeder überall sein muss. „Wir haben versucht zu schauen, wo wie viele Gemeindeglieder sind und den Bedarf ermittelt“, so Behrisch.

Aus fünf mach drei

Einst gab es in Döbeln fünf Pfarrstellen. Damals, als Lutz Behrisch seinen Dienst antrat. Irgendwann waren es nur noch drei. Das änderte sich auch nicht, als weitere Orte oder die Jugendarbeit dazu kamen. Etwa 4000 Gemeindeglieder haben die vier Schwesterkirchgemeinden aktuell. „Der Einwohnerrückgang bedeutet eben auch das die Zahl der Gemeindeglieder zurück geht. Das sind strukturelle Entwicklungen, die auch vor der Kirche nicht Halt machen“, erklärt der Pfarrer. „Deshalb haben wir uns beispielsweise mit Jahnatal zusammen getan.“

Lutz Behrisch ist erleichtert, dass er jetzt zwei weitere Mitstreiter hat. „In den Urlaub fahren oder krank werden war in den letzten zwei Jahre nicht drin“, erinnert er sich. Die ersten Tage im Dienst wollte er für Anne-Marie Beuchel und Markus Preiser trotzdem so angenehm wie möglich gestalten. „Ich habe den beiden erstmal alles vom Hals halten, damit sie in Ruhe ankommen können. Für beide ist ja alles neu.“ Und doch gab es zwischen den drei Pfarrern schon eine Menge Absprachen und Zusammenkünfte. So wurden zum Beispiel Seelsorge-Bezirke gebildet. Während Anne-Marie Beuchel künftig für Bauchlitz, Döbeln-Nord und die Klostergärten zuständig ist, übernimmt Markus Preisler Döbeln-Ost I und II. „Ich bin für den ganzen Rest zuständig“, erklärt Behrisch.

Pfarramtlich geweiht

Schon jetzt lernten die beiden Neuen ihre Kirchgemeinde kennen. Ernst wird es für Anne-Marie Beuchel am 14. März. Dann wird sie ordiniert, also pfarramtlich geweiht und gesegnet. „Sie legt dann ihr Versprechen ab und ist ab diesem Zeitpunkt Pfarrerin“, weiß Lutz Behrisch. „Ich hoffe, dass wir den Tag ein bisschen festlicher begehen können. Noch ist ja doch alles sehr eingeschränkt.“ Doch vor ihrem großen Tag können die Ostrauer ihre neue Pfarrerin zumindest schon einmal kennen lernen. Anne Marie Beuchel wird am Wochenende ihren Gottesdienst in der Kirche von Ostrau abhalten. Markus Preiser wird am 18. April ordiniert.

