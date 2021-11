Verärgerte Impfwillige in Ostrau

Ostrau/Mittelsachsen

Großen Andrang gab es am Freitagvormittag in Ostrau. Dort machte der Impfbus des DRK Halt. Von 9 bis 12 Uhr konnten sich Bürger ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung abholen. Und zwar ohne Termin. Doch schon nach kurzer Zeit mussten Leute wieder nach Hause geschickt werden. Die Impfkapazitäten waren aufgebraucht. Mit 50 Impfdosen reiste das Impfteam in Ostrau an. Und die waren nach kurzer Zeit schon an die Wartenden vergeben. Bürger, die leer ausgingen, waren enttäuscht.

Begrenzte Impfkapazität

„Mehr als 50 Impfungen können wir in den drei Stunden nicht leisten“, erklärt René Illig vom Deutschen Roten Kreuz auf Nachfrage von lvz.de. Im Impfbus reist lediglich ein Impfarzt an. Für jeden Impfling bleiben demnach um die dreieinhalb Minuten Zeit. Mehr geht nicht. Das Impfteam also mit 200 Impfdosen anreisen zu lassen, würde nicht funktionieren. René Illig weiß um den großen Andrang bei den Impfaktionen des DRK gerade. Er kann verärgerte Bürger verstehen, bittet aber auch um Verständnis – vor allem für seine Leute vor Ort. „Die können am wenigsten dafür“, sagt er. Doch ihm sind die Hände gebunden. „Wir versuchen, perspektivisch noch einen Termin in Ostrau zu finden, an dem wir noch einmal kommen.“

Drei Impfaktionen sind in diesem Monat noch geplant: Am 20. November, 9 bis 17 Uhr, in der Hartharena in Hartha, vom 22. bis zum 24. November, 9 bis 17 Uhr, im Volkshaus in Döbeln und am 29. und 30. November, 9 bis 17 Uhr, im Bürgerhaus in Roßwein.

Zwei weitere Todesfälle

Derweil steigt die Zahl der Patienten, die wegen Corona in den Krankenhäusern in Mittelsachsen behandelt werden müssen am Freitag um einen weiteren Patienten an – auf nunmehr 103 Personen. Intensivmedizinisch behandelt werden müssen davon 16 Menschen (-1). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise ist im Landkreis Mittelsachsen auf 33.902 angestiegen. Das bedeutet ein Plus von 556 Fällen innerhalb eines Tages. Der Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut liegt in Mittelsachsen bei 637,5. Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen, liegt im Landkreis bei 726. Demnach sind zwei weitere Menschen innerhalb eines Tages in Zusammenhang mit Corona gestorben.

Von she