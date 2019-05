Döbeln

Zu einem Wohnungsbrand wurde der Löschzug der Döbelner Feuerwehr am Mittwochnachmittag in die Friedrichstraße in Döbeln gerufen. Der Brandherd war dabei wörtlich zu nehmen. Eine ältere Frau hatte ihr Essen auf dem Herd vergessen. Die Kameraden um Einsatzleiter Johannes Ullrich belüfteten die Wohnung und entsorgten den verkohlten Braten. Die ältere Dame wurde zur Sicherheit zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Von Thomas Sparrer