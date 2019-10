Vereinsvertreter und Feuerwehrleute werden in Hartha ausgezeichnet

Hartha

Ohne sie würde so manches anders sein in Hartha. Menschen, die sich neben ihren Berufen noch ehrenamtlich in Vereinen, Gemeinden oder der Stadt engagieren. Unentgeltlich, nach Feierabend stecken sie ihr Herz und viel Energie in ihre freiwilligen Aufgaben. In Hartha wurden beim diesjährigen Ehrenamtstag diese Menschen besonders ausgezeichnet. Neben dem Heimatvereins „Wir – Für ein schönes Hartha“ und der dazugehörigen Interessengemeinschaft, waren Vertreter der drei Freiwilligen Feuerwehren aus Wendishain, Gersdorf und Hartha am Freitagabend im Rathaussaal zu Gast.

Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) sorgte nicht nur persönlich für das leibliche Wohl der Gäste, sondern fand zur Begrüßung die richtigen Worte: „Die Ehrenämter unheimlich wichtig, in jeglicher Form. Ob Heimatverein oder die Freiwilligen Feuerwehren. Wir wollen einfach mal Danke sagen.“ Er betonte, dass sich die Geehrten besonders bei der Jugendarbeit bewehren und ihr Engagement dort richtig ist. „Ohne die Nachwuchsarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr würde es irgendwann keine mehr hier geben. Und auch der Heimatverein leistet tolle Arbeit. Dort gibt es immer wieder interessante Ausstellungen für Kinder.“

Budget stammt vom Kreis

Neben der Danksagung der Gemeinde und des Bürgermeisters erhielten die Ausgezeichneten auch Urkunden und Ehrungen für ihre Vereine. Das für Budget dafür, rund 1800 Euro, stammt vom Landkreis. Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Hartha, Gersdorf und Wendishain ist die Verwendung klar: „Die Ehrung kommt auf jeden Fall allen Kameraden zu Gute“, heißt es dort unisono. Bald würden immerhin die Jahreshauptversammlungen und Weihnachtsfeiern anstehen.

Zwischen fünf und zehn Stunden Ehrenamt – in der Woche

Auch der Heimatverein „Wir für ein schönes Hartha“ unter der Leitung von Silke Weise wurde geehrt. Hauptberuflich arbeitet Weise im Bauamt der Stadt, in ihrer Freizeit engagiert sie sich im Verein. Gemeinsam planen die Mitglieder dort neue Veranstaltungen oder Ausstellungen: „Wir arbeiten weiter an der Stadtchronik und an den Planungen für das nächste Jahr. In der Heimatstube wird es eine neue Ausstellung geben. Der Schwerpunkt soll auf den historischen Gaststätten liegen.“ Weise, die dazu noch im Förderverein der Pestalozzi-Oberschule und im Freundeskreis Sachsenkreuz aktiv ist, berechnet den Zeitaufwand in der Woche: „Ich würde sagen, so in der Regel sind das fünf bis zehn Stunden. Es kommt darauf an, was zu tun ist. Jetzt steht bald der Weihnachtsmarkt an, Sonntag machen wir unsere große Herbstwanderung.“

Sich weiter vernetzen

Nachdem der offizielle Teil beendet war, waren alle Geehrten zum fröhlichen Beisammensein geladen. Für das leibliche Wohl wurde dabei ausreichend gesorgt. Bürgermeister Ronald Kunze bekräftigte schließlich den Mehrwert der Veranstaltung. „Unsere lockere Runde soll auch dazu dienen, sich miteinander zu unterhalten und sich zu vernetzen.“

Von Vanessa Gregor