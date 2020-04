Roßwein

Eigentlich wollte eine Polizeistreife in der Nacht auf Samstag nur einen an der Ausfahrt des Autobahnrastplatzes „Hansens Holz“ 34-Jährigen fragen, ob alles in Ordnung sei. Eine Antwort bekamen die Beamten jedoch nicht, denn der Mann trat unvermittelt aufs Gas und raste in Fahrtrichtung Leipzig auf der A14 davon.

„Trotz Anhaltesignal und eingeschalteten Blaulichts beschleunigte der Fahrer des Passats weiter und überholte sogar einen Schwerlasttransport rechtsseitig um anschließend an der Ausfahrt Leisnig abzufahren. Auch in den kommenden Ortslagen verminderte er die Geschwindigkeit nicht“, teilt Mariele Koeckeritz von der Pressestelle der Polizeidirektion (PD) Leipzig mit.

Bundespolizei mit Hubschrauber in der Luft

In Mügeln angekommen, drehte der 34-Jährige um und raste über unter anderem über Leschen und Choren zurück zur Autobahn in Richtung Dresden. „In Nossen gelang es dem Flüchtenden nach über 30-minütiger Verfolgung der Polizeistreife zu entkommen. Inzwischen waren jedoch auch Kräfte andere Polizeireviere ( Oschatz, Grimma, Meißen und Chemnitz) zur Unterstützung eingetroffen. Auch die Bundespolizei entsandte einen Hubschrauber zur Verfolgung des Pkws“, heißt es weiter in der Mitteilung der PD Leipzig.

„Mit vereinten Kräften konnte das Fahrzeug wenig später an der Wohnanschrift des inzwischen bekannt gemachten Fahrers unverschlossen festgestellt werden. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Anhand eines durchgeführten Lichtbildabgleichs gelang trotz allem die zweifelsfreie Identifizierung des Fahrers.“ Dabei kam auch heraus, dass der 34-Jährige bereits Polizeibekannt ist – warum, lässt die PD Leipzig offen. Unklar bleibt auch, warum der Mann überhaupt Reißaus nahm.

Von ap/DAZ