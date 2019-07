Waldheim

Die Jahrhundertwende verschmilzt mit der Moderne. Dafür hat Mattias Löwe penibel gearbeitet, als er die heutigen Straßenansichten für den Waldheim-Kalender abgelichtet hat. Da galt es nämlich, den genauen Standort des Fotografen herauszufinden, der vor Jahrzehnten das historische Bild aufgenommen hat. In einer Zeit, als Foto noch mit „Ph“ geschrieben wurde.

Aufwendige Suche nach der richtigen Perspektive

So schreibt sich das Bildbearbeitungsprogramm „Photoshop“ noch immer. Dieses Programm hat einen großen Anteil am neuen Waldheim-Kalender, der fähige Mensch, der es bediente, einen noch größeren. Das war der Döbelner Andreas Egerland. Er komponierte die einzigartigen Waldheimer Ansichten aus historischen und neuen Aufnahmen. Und so stehen moderne Autos im historischen Straßenzug – so wie beim Januarbild, das den Bahnhofsberg zeigt.

Oder auf der die Komposition der Schlossstraßen-Ansicht. Hier schaut das Pumpenbübchen auf Menschen in historischen Kleidern, die ihm entgegenlaufen. Eine Zeitreise quer über die Straße. „Ein Haus steht dort schon gar nicht mehr“, sagt Matthias Löwe, der viel Arbeit mit der Fotografiererei hatte. „Das Diedenhainer Viadukt habe ich von der Fahrbahn der Umgehungsstraße aus aufgenommen. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich die richtige Einstellung herausgefunden hatte“, sagt er. So musste er nicht nur durch ständiges Abgleichen den richtigen Standort herausfinden, so dass die Perspektive stimmt. Auch die Brennweite – also in welcher Entfernung ein Motiv letztlich auf dem Bild zu sehen ist – glich Matthias Löwe der historischen Vorlage an. Zum Glück erlauben es die modernen Digitalkameras, sofort nach dem Drücken des Auslösers nachzuschauen, ob die Aufnahme passt. Vor 20 Jahren hätte sich das Fotostudio bei so einem Kalender-Projekt sicher über gute Umsätze beim Entwickeln gefreut...

Historische Motive aus Postkartensammlung

Die historischen Ansichten stammen von Postkarten mit Waldheim-Motiven, die Matthias Löwe sammelt. Nicht alle sind aus der Jahrhundertwende. Das jüngste Bild zeigt die Hohe Straße in den 1930er Jahren, wie Matthias Löwe schätzt. Andere Ansichten lassen sich genau datieren. „Die älteste Postkarte ist aus dem Jahr 1901. Herausgegeben hat sie Brück & Sohn in Meißen“, berichtet Matthias Löwe. Der traditionsreiche Meißner Kunstverlag schließt allerdings jetzt nach 200 Jahren, weil das Unternehmen niemand weiterführen will. In Meißen fand Matthias Löwe ganz wichtige Dinge, wie die originalen Negative der Ansicht der heutigen Justizvollzugsanstalt, die damals noch „Zuchthaus Waldheim“ hieß. Erstaunlich, wie dicht die Wohnbebauung an die Haftanstalt heranreichte.

Die Inspiration zum Kalender „Waldheim: damals + heute“ hat sich Matthias Löwe bei einem Dresdner Kalender geholt, der alte und neue Dresden-Ansichten desselben Motivs mischt. „Das gab es für Waldheim aber noch nicht“, sagt der Fotograf. Buchhändlerin Katja Dierbeck war von der Idee begeistert. Und auch den Kunden von DierBooks gefällt der Kalender. „Dafür, dass wir ihn erst seit zwei Tagen verkaufen, läuft er sehr gut“, sagt sie.

Von Dirk Wurzel