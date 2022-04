Leisnig

Ein Leisniger landet wegen Körperverletzung vorm Amtsgericht Döbeln. Musste er seine 17-jährige Stieftochter vor einem sexuellen Übergriff schützen?

Übernachtungsgast zur Tochter ins Bett gelegt

Das trug sich im August 2021 zu: Mutter und Tochter kommen nachts von einem Festival nach Hause. Der Lebensgefährte schläft daheim. Ein 21-jähriger guter Freund der Tochter, ebenfalls mit beim Festival, möchte bei den Bekannten mit übernachten. Die Mutter legt ihn kurzerhand zu ihrer Tochter in deren Zimmer mit ins Bett.

Mit guten Freunden im selben Bett

Das Bett sei schließlich groß genug, begründet die Mutter diese Entscheidung in der Verhandlung gegen ihren Lebensgefährten. Auf die Frage des Staatsanwalts, ob da nicht ein bestimmtes Szenario absehbar sei, sagt die Mutter: „Das ist Blödsinn.“ Sie selber habe auch schon mit guten Freunden im selben Bett übernachtet. Und da sei nichts passiert.

Angeblich sexueller Übergriff

Kommt es im August 2021 womöglich zu einer Vergewaltigung? Das wird in einem gesonderten Verfahren gegen den jungen Mittweidaer verhandelt. Angeblich fasst er der 17-Jährigen an die Brust und versucht mehrfach, zum Verkehr in sie einzudringen. Doch darum geht im Verfahren gegen den Stiefvater nicht, sondern um Verletzungen, welche dieser dem jungen Mann zugefügt haben soll.

Tränenüberströmt im Schlafzimmer der Eltern

Die Tochter taucht jedenfalls in jener Augustnacht in Tränen aufgelöst im Schlafzimmer der Eltern auf. „Mir wurde schlecht, als sie mir sagte, der hätte sie angefasst“, sagt die Mutter als Zeugin. Sie habe ihren Lebensgefährten geweckt und aufgefordert, er solle den Schlafgast rausschmeißen.

Nackt im Kinderzimmer

Der Lebensgefährte weiß zwar nicht, was los ist, geht aber ins Kinderzimmer, wo er den Schlafgast nackt im Raum stehend vorfindet. Er fordert ihn auf, sofort zu verschwinden. Angefasst habe er ihn nicht. Trotzdem steht in der Anklage, er habe seine Aufforderung mit Handgreiflichkeiten unterstrichen.

Am nächsten Tag verletzt im Krankenhaus

Der junge Mann weist am Tag darauf Verletzungen auf wie ein Schädelhirntrauma ersten Grades, ein leichtes Thoraxtrauma, Schürfstellen am Handgelenk und Schmerzen im Rücken. Festgestellt wird das im Krankenhaus Döbeln, einschließlich eines Blutalkoholgehaltes von etwa 1,7 Promille.

Kurz nach dem Vorfall in der Nacht greift nämlich die wegen der angeblichen Vergewaltigung herbeigerufene Polizei den jungen Mann auf der Straße auf. Eine Polizistin beschreibt ihn als bemerkbar betrunken, aber ruhig. Er habe über keinerlei Schmerzen geklagt. Nach Ankunft weiterer Polizeikollegen ändert sich das.

Randaliert im Rettungswagen

Der junge Mann wird aggressiv, bekommt Herzprobleme. Ein Rettungswagen wird gerufen, mit dem auch Polizisten mit ins Krankenhaus fahren. In dem Wagen tritt der junge Mann nach den Beamten. Da gibt es dann wohl auch laut Ermittlungsakten eins auf den Hinterkopf und ein paar ins Gesicht. Schließlich wird der junge Mann auf dem Bauch liegend mit Handschellen fixiert.

Zur Vergewaltigung wird erst noch verhandelt

Vor Gericht wird befunden: Der junge Mann ordnet seine Verletzungen fälschlicherweise dem Stiefvater zu. Der wird daraufhin freigesprochen. Wie die Geschichte mit der angeblichen Vergewaltigung ausgeht, ist offen. Der Verhandlungstermin steht noch aus.

Von Steffi Robak