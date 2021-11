Vergewaltigung in Döbeln? Warum der Verteidiger diesen Prozess in Chemnitz sprengt

Döbeln/Chemnitz

Ein Syrer soll einer jungen Frau aus Döbeln sexuelle Gewalt angetan haben. Das kam aber erst in einem Prozess im Amtsgericht Chemnitz zur Sprache. Der Strafrichter verhandelte damals Anklagen wegen Körperverletzungen. Der Syrer soll die Deutsche, mit der er angeblich nach islamischem Recht verheiratet ist, mehrfach geschlagen haben.

Geldstrafe für Körperverletzung

In dieser öffentlichen Hauptverhandlung berichtete die geschädigte Zeugin dann aber auch unerwartet von erzwungenem Sex. Das gilt als Vergewaltigung, ist rechtlich als Verbrechen eingestuft und der Strafrichter darf Verbrechens-Anklagen nicht verhandeln. Das Gerichtsverfassungsgesetz sieht dafür die Schöffengerichte vor, die mit einem Berufsrichter und zwei ehrenamtlichen Richtern besetzt sind. Also bekam der Syrer damals nur eine Gesamt-Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu fünf Euro für Körperverletzung, weil der Richter das als erwiesen ansah. Die schwerere Anschuldigung der Vergewaltigung kam zur Verhandlung an ein Schöffengericht des Amtsgerichtes Chemnitz.

Notwendig für „sauberen Prozess“

Und dessen Vorsitzende Richterin Jaqueline Neubert stellte nun fest, dass sich die Justiz in diesem Fall nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Sie musste nämlich der Zeugin und ihrem Vater erklären, weshalb die junge Frau noch mal zu Polizei oder Staatsanwaltschaft muss, um erneut auszusagen, Widersprüche so möglicherweise aufzulösen. „Das ist notwendig, damit wir hier einen sauberen Prozess führen können“, sagte die Richterin. Sie hat die Hauptverhandlung ausgesetzt, noch bevor die Staatsanwältin die Anklage verlesen hatte.

Geschickt und diplomatisch

Zum frühzeitigen Platzen hat den Prozess Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich – der Verteidiger des Syrers – auf eine geschickte und diplomatische Art und Weise gebracht. „Ich müsste hier mal was ansprechen oder beantragen, wenn hier wegen Vergewaltigung verhandelt werden soll“, sagte Rechtsanwalt Göddenhenrich. Dann folgte ein Rechtsgespräch mit dem Gericht und der Staatsanwältin hinter verschlossenen Türen, dessen Ergebnis Richterin Neubert so zusammen fasste: „Die Angaben der Zeugin sind widersprüchlich.“ So habe die junge Frau bei der Polizei und im Körperverletzungs-Prozess beim Strafrichter unterschiedliche Angaben gemacht. Deswegen ordnete die Vorsitzende erneute Ermittlungen an.

Zwar hätte die Staatsanwältin aus dem Stehgreif eine Nachtragsanklage formulieren können. Aber: „Dann hätte ich aber die Aussetzung des Verfahrens beantragt“, sagte Martin Göddenhenrich. Denn um seinen Mandanten ordentlich verteidigen zu können, muss er sich vorbereiten können. Wenn der Angeklagte es beantragt, so die Strafprozessordnung, wird eine Verhandlung unterbrochen, in der die Staatsanwaltschaft mit einer Nachtragsanklage um die Ecke kommt. Ausnahme: Der Antrag dient dazu, das Verfahren zu verzögern.

Wegen Raubes vorbestraft

Im vorliegenden Fall ist das anders. Für den Angeklagten geht es im Falle eines Schuldspruchs um mindestens zwei Jahre Haft. Er bringt rund anderthalb Jahre bedingte Haft mit. Zu dieser Strafe hatte ihn das Landgericht Chemnitz im Juli verurteilt, unter anderem wegen Raubes. Er hatte gemeinsam mit einem Komplizen in Döbeln einem Deutschen den Elektroroller und Zigaretten gewaltsam weggenommen. Eine erneute Gesamtstrafe könnte die zwei Jahre übersteigen. Damit wäre keine Strafaussetzung mehr möglich.

Zunächst zeigte sich der Vater der mutmaßlichen Geschädigten nicht einverstanden mit der Entscheidung des Gerichts. Aber die Vorsitzende erläuterte, weshalb die nachträglichen Ermittlungen auch für die Zeugin wichtig sind. Daraufhin zeigte sich der Vater einsichtig.

Von Dirk Wurzel