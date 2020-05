Verhärtete Fronten in Lüttewitzer Funkturm-Debatte

Lüttewitz/Zschaitz

Die Fronten in der Debatte um den geplanten Funkturm-Bau gleich neben einem Wohngebiet in Lüttewitz verhärten sich. Die Deutsche Funkturm GmbH, eine Tochterfirma der Deutschen-Telekom-Gruppe, will eine 46 Meter hohe Sendemastanlage an einem der höchstgelegenen Punkte am Abzweig „Am Doktorberg“ und den Sieben Linden installieren (die DAZ berichtete). Anwohner wollen den Bau nicht per se verhindern. Stattdessen soll das mächtige Bauwerk aber mindestens 500 Meter von der Wohnbebauung weg errichtet werden. Der bisher ins Auge gefasste Standort ist lediglich 50 Meter von den Häusern entfernt.

Enttäuschendes Gespräch

Lange versuchte Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) ein Gespräch zwischen beiden Seiten zu organisieren. Das fand vor wenigen Wochen statt. Das Ergebnis? Enttäuschend – so zumindest die Meinung der Anwohner. „Bei dem Treffen wurde über mögliche Alternativstandorte gesprochen. Wir haben unsere Vorschläge auch gebracht. Doch was danach kam, geht gar nicht“, erklärt ein Anwohner.

Verwirrung um Kosten

Denn nach dem Gespräch erhielten Gemeinde und Anwohner ein Schreiben von der Deutschen Funkturm GmbH. Dabei handelte es sich lediglich um ein vorgefertigtes Schreiben, so die Auffassung der Anwohner. „Keiner geht auf unsere Vorschläge ein. Stattdessen sind in dem Schreiben ganz andere Zahlen zu finden als die, die bisher im Gespräch waren.“ Damit spielten die Anwohner auf Planungskosten, die die Deutsche Funkturm GmbH bisher schon beglichen hat, an. Ursprünglich war die Summe von 10 000 Euro im Gespräch. Plötzlich ist von fast 20 000 Euro die Rede.

Eine Frage des Geldes

„Ob unsere Alternativstandorte überhaupt geprüft wurden, ist fraglich“, so der Anwohner weiter. Dabei ist der Umkreis, den die Deutsche Funkturm GmbH gezogen hat und in dessen Bereich ein Funkturm stehen müsste, groß genug. „Einer der Standorte, den wir vorgeschlagen haben, liegt sogarhöher als der jetzt vorgesehene. Trotzdem heißt es immer: Die Standorte sind funktechnisch nicht geeignet“, so eine Lüttewitzerin. Die Anwohner haben auch eine Erklärung dafür. „Der jetzige favorisierte Standort ist von der Anbindung her besser. Es ist das wirtschaftlichere Angebot“, sagen die Anwohner. Eine Straße liegt an, diverse Leitungen auch. Müsste woanders gebaut werden, fehlt es womöglich daran. Auf das Telekom-Tochterunternehmen würden höhere Kosten zukommen.

200 Meter Entfernung

Die Deutsche Funkturm GmbH bot unterdessen einen Kompromiss an: Statt 50 Meter von der Wohnbebauung entfernt, könnte ein Standort 200 Meter entfernt ins Auge gefasst werden. Der liegt weiter in Richtung Goselitz, im letzten Zipfel des bereits von der Deutschen Funkturm GmbH gepachteten Flurstücks.

Der Kompromiss kommt für die Anwohner aber nicht in Frage. Das stellten sie während der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend klar. „Ob 50 oder 200 Meter ist kein großer Unterschied“, beharren sie auf ihrem Standpunkt. Mindestens 500 Meter von der Wohnbebauung entfernt soll der Funkturm gebaut werden.

Rechtlich eindeutig

So sehr sich Bürgermeister Immo Barkawitz um eine Einigung bemüht, es scheint ausweglos. Schlimmer noch: Die Deutsche Funkturm GmbH soll beim Landratsamt Schadensersatz gefordert haben – und zwar von der Gemeinde Zschaitz-Ottewig. „Die Art und Weise wie das hier läuft und wie der Bürgermeister unter Druck gesetzt wird, ist nicht in Ordnung“, so ein Anwohner weiter.

Rechtlich ist die Lage eindeutig. Will die Deutsche Funkturm GmbH bauen, dann wird sie das mit großer Wahrscheinlichkeit auch tun. Grundlage dafür ist die Tatsache, dass es sich hierbei um ein sogenanntes privilegiertes Bauvorhaben handelt. Es gibt eine Ausbaupflicht in Sachen Netzabdeckung. Und der muss in dem Fall die Deutsche Funkturm GmbH nachkommen. Grundsätzlich spricht auch nichts gegen den Bau an diesem Standort – außer dem Protest der Anwohner. Rechtlich münzt das Vorhaben auf einwandfreiem Fuß.

Emotionslose Entscheidung

Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU), der selbst schon einige dieser Bauvorhaben in seiner Gemeinde erlebte, bringt es auf den Punkt: „Ich weiß, wie so ein Genehmigungsverfahren abläuft – nämlich emotionslos.“

Die letzte Entscheidungsgewalt hat schlussendlich das Landratsamt Mittelsachsen. Über dessen Tisch gingen auch schon alle bisherigen Unterschriften-Sammellisten, Stellungnahmen und letztlich die Schadensersatzforderung in diesem Fall.

Gemeinderat will Kompromiss

„Wir müssen einen Kompromiss finden, sonst wird uns die Entscheidung abgenommen“, appellierte Gemeinderat Ronny Gribowski (Freie Wähler). Und der Bürgermeister fügte hinzu: „Wir müssen zusehen, dass wir in dem Boot sitzen bleiben, in dem die Entscheidung gefällt wird.“ Er und seine Gemeinderäte wollen den Sachverhalt vom Tisch haben. Sie befürworten den Kompromissvorschlag der Telekom-Tochter. Die Anwohner aber bleiben bei ihrem Standpunkt. Sie wollen erneut das Gespräch suchen. Darum kümmern muss sich Immo Barkawitz.

Von Stephanie Helm