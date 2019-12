Verheerende Bilanz für Mittelsachsen: Kahlschlag im Wald und kaum Wasser in Flüssen

Mittelsachsen ist mit nur etwa 35.700 Hektar Wald bedeckt. Damit ist Wald ein knappes Gut im Landkreis. Reichlich die Hälfte der Waldfläche steht im Eigentum privater (zirka 8.000) und körperschaftlicher oder kirchlicher (zirka 150) Waldbesitzer. Bei dem restlichen Wald handelt es sich zumeist um Staatswald des Freistaates Sachsen. An den Flüssen und einigen Talsperrenseen im Landkreis Mittelsachsen befinden sich 79 Wasserkraftanlagen. Aufgrund der Niedrigwasserphase in Flüssen gab es anlagenbezogene Kontrollen, ob die Mindestwasserabgabe an den Wehren eingehalten wurde. Verstöße wurden weiter verfolgt. Durch automatische Steuerung waren die Anlagen aber aufgrund der geringen Wasserstände im Sommer in der Regel außer Betrieb.