Verkauf von Westewitzer Wohnblöcken besiegelt

Westewitz

Der Verkauf der beiden Wohnblöcke Am Waldrand 83 und 84 in Westewitz ist besiegelt. Die Gemeinderäte gaben mehrheitlich ihr Einverständnis. Schon bald wechseln die Immobilien aus den Händen der Gemeinde in die einer Münchner Grundstücksverwaltungsgesellschaft. Die Apfelbeck II Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG kauft die beiden Objekte für 625.000 Euro. Das Interesse an den beiden Immobilien war groß. Mehr als 40 Anfragen gab es, etwas mehr als die Hälfte davon schauten sich die Wohnblöcke vor Ort an. Am Ende reichten zwei Interessenten konkrete Konzepte ein. Das der Münchner überzeugte Verwaltung und Gemeinderat.

Wohnraum sukzessive abstoßen

Knapp 100 Wohnungen gehörten der Kommune noch vor einigen Monaten in Westewitz und Gallschütz. Mittlerweile ist die Zahl geschrumpft. Denn nach und nach stößt die Gemeinde ihr Wohneigentum ab. Der Grund dafür ist einfach: Zwar sind die Mieteinnahmen regelmäßige und planbare Posten. Es ist aber eben auch ein enormer Kraftakt für die Verwaltungsmitarbeiter. Die Betreuung der Mieter, das Kümmern um die Gebäude und alle anderen anfallenden Aufgaben, die damit in Zusammenhang stehen, müssen gestemmt werden. Für die Verwaltung ist das kaum zu schaffen, machte Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) in der Vergangenheit immer wieder deutlich. Schon allein deswegen entschloss sich die Verwaltung schon vor Monaten, den kommunalen Wohnraum nach und nach abzuschaffen.

Neuer Versuch für Objekt in der Muldenstraße

Das große Eckhaus in Westewitz, gegenüber des Kriegerdenkmals an der Hauptstraße, wurde zuletzt verkauft. Der Verkauf des Wohnblocks in der Muldenstraße 10a in Westewitz war schon beschlossen, doch die damaligen Interessenten machten kurzzeitig einen Rückzieher. Im neuen Jahr will die Gemeinde einen weiteren Versuch starten, das Objekt zu verkaufen. Bereits Anfang diesen Jahres trennte sich die Verwaltung von einer 58 Quadratmeter großen Wohnung in der Kleinweitzschener Straße in Großweitzschen.

Ein weiterer wichtiger Faktor, warum sich die Gemeinde für diesen Weg entschied: Bei einem Großteil der Wohnungen stehen Reparaturarbeiten an. Das bedeutet zusätzlichen finanziellen Aufwand. In Großweitzschen hat man dafür keine Kapazitäten. Das Geld, dass die Gemeinde hat, möchte und muss sie stattdessen in die Pflichtaufgaben, ihre Kindereinrichtungen beispielsweise, stecken.

Der Verkauf der beiden Wohnblöcke Am Waldrand 83 und 84 in Westewitz war allerdings umstritten. Einige Mieter gingen auf die Barrikaden, als sie davon erfuhren. Sie sorgten sich darum, in welche Hände ihr Zuhause einmal fallen wird. Die Sorge will Bürgermeister Jörg Burkert ihnen heute nehmen. Bei der Wahl des Käufers hätten immer die sozialen Aspekte und die Interessen der Mieter im Vordergrund gestanden, betont das Gemeindeoberhaupt. Die Münchner Grundstücksverwaltungsgesellschaft will zudem den riesigen Investitionsstau in Angriff nehmen.

Zwei Hauseingänge komplett leergezogen

Und zu tun gibt es einiges. Die Heizung muss erneuert werden, genauso wie sämtliche Leitungen. In einem der Wohnblöcke kam es im September des vergangenen Jahres zu einem Kellerbrand, der die dort liegenden Wohnungen vorübergehend unbewohnbar machte. Für 500.000 Euro bot die Gemeinde die beiden Wohnblöcke auf Immobilienportalen im Internet an. 199 Zimmer mit insgesamt 4200 Quadratmetern Wohnfläche und 9000 Quadratmetern Grundstücksfläche umfasste das Inserat. Die Hälfte der 80 Wohneinheiten ist derzeit vermietet, zwei Hauseingänge sind komplett leergezogen.

Von Stephanie Helm