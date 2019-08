Leisnig

Der Keller mit dem schönsten Ausblick übers Muldental, der Rest vom Hotel Belvedere, bekommt einen neuen Besitzer beziehungsweise eine Besitzerin: Die Stadt verkauft das Souterrain-Geschoss vom ehemaligen Hotel Belvedere in Leisnig wird für 500 Euro. In der Stadtratssitzung am Donnerstag, der letzten in der alten Legislaturperiode, haben die zehn anwesenden Stadtratsmitglieder ihr positives Votum dazu abgegeben. In der Ratssitzung berichtete der Leisniger Bauamtsleiter Thomas Schröder über die Verkaufsabsicht der Stadt. Das Objekt mit der Adresse Muldenstraße 1 sei seit zehn Jahren nicht bewohnt beziehungsweise genutzt, die Räume in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand.

300 Quadratmeter mit Freitreppe

300 Quadratmeter Fläche stünden zur Nutzung zur Verfügung. Über den Räumen über einer großen Freitreppe am Hang stand einst ein Hotel, welches das Stadtbild von der gegenüberliegenden Muldenseite prägte. Doch schon zur Amtszeit von Bürgermeister Heiner Stephan ( CDU) fiel die Entscheidung, das Gebäude abzureißen. Nun steht ihm eine neue Zukunft bevor.

Bei einem Besuch in Leisnig war dem Dresdener Fotograf Mirko Joerg Kellner das Belvedere aufgefallen. Mittlerweile hat er dorthin schon zum Shooting eingeladen. Er kam mit der Stadt ins Gespräch, wollte das Objekt zunächst pachten. Nun geht es ums Kaufen. Im Kaufvertrag wird jedoch nicht Joerg Mirko Kellner stehen, sondern seine Tochter Blanche-Chantal. Sie studiert derzeit in Passau.

Kulturstätte behutsam entwickeln

as Objekt an der Leisniger Muldenstraße soll nach und nach behutsam entwickelt werden. Kellner selbst hatte bereits davon gesprochen, Teile davon für Shootings zu nutzen. Er kann sich jedoch auch gut vorstellen, Räume für Ausstellungen zur Verfügung zu stellen. Demnach würde aus dem Belvedere eine Kulturstätte werden. Perspektivisch könnten dort Wohnräume entstehen, wo sich jemand aufhält, der die Räume für Fotoarbeiten nutzt.

Haus mit bewegter Geschichte

Das vor etwa 150 Jahren gebaute Hotel wurde 1888 zum Offiziersheim umgenutzt. In der später dort eingerichteten Handels-, Gewerbe- und Berufsschule erhielten in der DDR junge Leute aus der gesamten Region ihre Lehrausbildung. Die Kreisverwaltung hatte nach der Wende keine Verwendung mehr für das Objekt. Die Stadt übernahm es, nutzte es eine zeitlang als Kindergarten.

Nach dem Abriss hatte der Verein Be-Greifen den Gebäuderest unter seiner Regie. Dann brach eine Teil aus der unterhalb gelegenen Stützmauer. Der Nutzungsvertrag mit der Stadt wurde daraufhin beendet. Die Stützmauern sind mittlerweile saniert. Jetzt sieht der Rest vom Belvedere wieder einer Nutzung entgegen.

Von Steffi Robak