Leisnig

Es ist seit mehr als zehn Jahren oder gar schon länger ein Dauerthema. Zu verschiedensten Gelegenheiten kocht es immer mal wieder hoch in Leisnig: An der durch Fischdorf in Richtung Umgehungsstraße und weiter nach Marschwitz führenden Staatsstraße wünschen sich einige der Anlieger einen Fußweg.

Aus Richtung Stadtzentrum kommend führt dieser nur bis kurz vor den Autoreifenhandel, wurde von dort aus nicht weiter gebaut. Jetzt nimmt die Kommune den Gedanken auf, will für den Fußweg zumindest eine Planung in Auftrag geben. Doch das Projekt hat auch seine kniffligen Seiten.

Anzeige

Felsen bis an den Straßenrand

In Richtung Marschwitz geschaut, ist auf der rechten Fahrbahnseite schnell ein Felsen erreicht, der bis direkt an den Straßenrand ansteht. Hinter dem Reifengeschäft könnte der Fußweg nur noch wenige Meter auf dieser Straßenseite weiterführen. „Dann müsste der Weg die Straße queren und auf der linken Straßenseite weitergehen,“ sagt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU). „Einfach wird es insgesamt nicht werden, denn es soll ja auch ein sicherer Fußweg sein.“ Bautechnisch wird es auch auf der anderen Straßenseite eine Herausforderung: Die Böschung zur Mulde hin müsse an einigen Stellen eine Abstützung erhalten, schätzt Goth.

Weitere LVZ+ Artikel

Stadt muss Grund ankaufen

Wer sich das Stück Straße dort genau anschaut, wird feststellen: An beiden Straßenseiten gibt der Rand nicht viel Platz her, um dort einen Fußweg hinzubauen. Auf nicht wenigen Metern grenzen Privatgrundstücke an. Goth dazu: „Wenn wir den Fußweg dort bauen möchten, muss sich die Stadt zuvor um den Erwerb vom privatem Grund und Boden bemühen.“ Das Stadtoberhaupt spricht damit einen nächsten Punkt an, der für das Projekt eine Menge Zeit in Anspruch nehmen werde.

Hier steht auch manchmal ein Blitzerauto

Der Fußweg könnte durchaus bis zur Bushaltestelle führen, die kurz vor der Brücke über den Görnitzbach steht. Die Straße ist auf der gesamten Strecke kurvig und dadurch nicht in voller Länge einsehbar. Auf den Asphalt ist in großen Zahlen die 50 aufgemalt – eine Geschwindigkeitsbegrenzung, an die sich eine Reihe von Fahrzeugführern nicht hält: Es fühlt sich an dieser Stelle an wie außerhalb der Ortschaft. Das ist es aber nicht, und hin und wieder steht dort auch ein Blitzerauto.

Bei der Durchgangsstraße durch Fischendorf handelt es sich zwar um eine Staatsstraße. Der Freistaat Sachsen ist als Baulastträger dafür zuständig. Da die Straße dort durch den Ort führt, ist nicht der Freistaat für den Fußwegbau zuständig, sondern die Kommune selbst.

Erstmal nur Geld für Planung

Die Planung für den Weg soll noch in diesem Jahr in Auftrag gegeben werden. Dabei kommt eine Gesetzänderung vom Beginn des Jahres der Stadt zu Hilfe, durch welche aus dem Finanzausgleichsgesetz Mittel frei werden.

Etwa 5000 bis 10 000 Euro werde die Planung etwa kosten, schätzt Goth ein. Wie späterhin die Baukosten für den Weg aufgebracht werden, steht momentan noch auf einem anderen Blatt.

Von Steffi Robak