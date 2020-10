Verkehr nervt Heydaer gewaltig

Heyda

Zu laut und zu schnell: Der Verkehr auf der B 169 im Waldheimer Ortsteil bringt die Anwohner auf die Palme. Seit Jahren warten sie auf die Umgehungsstraße. Bis die kommt, könnte die Stadt ja mal ihre mobile Tempotafel aufstellen und sich das Landratsamt mit dem Blitzer auf die Lauer legen, finden die Leute. Dafür würde manch Heydaer sogar seine Einfahrt zur Verfügung stellen.

Schwingungen lassen Wände reißen

„Die fahren dir glatt den Hintern ab.“ Mit deutlichen Worten beschreibt Jürgen Schulz die Verkehrssituation auf der B 169 in Heyda, die gleich an seinem Haus vorbei führt. Wer sich mal eine halbe Stunde vor das Schulzsche Grundstück stellt, sieht diese Worte bestätigt. Dicht an dich drängeln die Autos durchs Dorf, darunter viele Lkw. Laut ist es außerdem. Verständlich unterhalten kann man sich an der Straße nur, wenn mal kurzzeitig Ruhe ist. Jürgen Schulz und sein Nachbar Jörg Biebau sagen außerdem, dass viele Autofahrer zu schnell unterwegs sind, das innerörtliche Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde missachten. Gemessen haben sie das freilich nicht. Aber beide lenken beruflich größere Fahrzeuge und können die gefahrenen Geschwindigkeiten daher einschätzen. Jörg Biebau macht zudem auf die Risse und Löcher in der Straße aufmerksam. Vor allem wenn Lkw da durch donnern, schwingt die Straße. Diese Vibrationen übertragen sich auf die benachbarten Häuser und schädigen die Bausubstanz.

In drei Jahren gehts es los – hieß es 2018

Dass es in Heyda zu laut ist, hat die Stadt Waldheim seit zwei Jahren amtlich. Laut Lärmkartierung sind hier vier Menschen ganztägig gesundheitsschädlichem Lärm mit Schalldruckpegel von über 65 Dezibel A (dBA) ausgesetzt. Sieben Heydaer bekommen nachts Lärmpegel von über 55 dBA auf die Ohren, die ebenfalls gesundheitsschädlich sein können. Zwölf Einwohner sind ganztägig Lärm im Belästigungsbereich ausgesetzt, neun nur nachts. Und was kann man dagegen machen? Die Stadt verweist auf die Umbaupläne des Freistaates. Schon seit längerem plant er, die B 169 aus Heyda heraus zu verlegen. Damit waren schon die Vorgängerbehörden des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) befasst. Geplant ist mit Stand von 2018 laut Lasuv der wechselseitige Anbau von Überholfahrstreifen. Auch die Radfahrer sollen von dem Vorhaben profitieren. Etwas über sechs Millionen Euro soll der Aus- und Umbau der Straße kosten. 2021 soll der Bau beginnen.

Ball bei Landesdirektion

Allerdings gibt es noch kein Baurecht. „Der Planfeststellungsantrag ist 2019 gestellt worden. Die Unterlagen wurden durch die Landesdirektion Sachsen geprüft. Als nächster Schritt ist die Anhörung, sowie die öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen vorgesehen. Aussagen über den weiteren Zeitverlauf können von uns nicht getroffen werden und wären bei der Landesdirektion Sachsen zu erfragen“, teilt Rosalie Stephan von der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Lasuv auf Nachfrage mit. Von der Landesdirektion war am Donnerstag keine Information zum Stand des Verfahrens zu bekommen.

Gezackte Gemarkungsgrenze

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) ist grundsätzlich bereit, die mobile Tempotafel in Heyda aufzustellen. Allerdings ist es nach seinen Worten nicht so einfach wie beispielsweise in Massanei, da die Gemarkungsgrenze recht gezackt verläuft und manche Grundstücke dadurch auf Waldheimer und Döbelner Flur liegen. Das dürfte auch das Problem beim Blitzen sein. Döbeln kontrolliert die Geschwindigkeit selbst, Waldheim lässt es das Landratsamt tun.

Die Heydaer sehen im Blitzen aber eine Möglichkeit, den Verkehr zu beruhigen. Darum wünschen sie sich solche Kontrollen händeringend. „Die könnten sich sogar auf meine Einfahrt stellen“, sagt Jörg Biebau.

