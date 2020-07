Verkehr rollt wieder durch Forchheim

Döbeln

Seit Montagnachmittag rollt der Verkehr nach einem Dreivierteljahr Bauzeit wieder über die Kreisstraße 7532 im Döbelner Ortsteil Forchheim.

Deutlich breiter und sicherer

Auf 898 Metern hatte der Landkreis Mittelsachsen die Piste mit den ausgefransten Rändern grundhaft ausgebaut und die Straße auf eine Breite zwischen 5,50 Meter und sechs Metern, an einigen Stellen sogar auf 6,90 Meter verbreitert.

Beteiligt hatten sich an dem 1,3 Millionen Euro teuren Projekt auch der Abwasserzweckverband und die Veolia Wasser-Abwasser GmbH. 360 Meter neuer Mischwasserkanal wurden vor dem Straßenbau eingebaut und 21 Häuser angeschlossen. Zudem wurden 320 Meter neue Trinkwasserleitungen verlegt und 14 Hausanschlüsse erneuert.

Landrat würde gern mehr Straßen bauen

„Es ist immer etwas Besonderes, wenn wieder eine Straße im Landkreis so umfangreich erneuert werden kann. Denn unsere Straßen sind Lebensadern im ländlichen Raum“, sagt Mittelsachsens Landrat Matthias Damm. Der Landkreis würde gern noch viel mehr in seinem Straßen investieren. Doch bei der Straßenbauförderung klemmt es. So liegen beim Land noch Förderanträge von 2018, seien die Anträge von 2019 noch nicht abgearbeitet und habe für 2020 noch gar kein neuer Antrag gestellt werden dürfen, kritisierte der Landrat. In Forchheim wurde der Straßenbau mit Geld aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ bezahlt. Die Maßnahmenliste für weitere Straßen aus diesem Förderprogramm steht auf der nächsten Kreistagssitzung auf der Tagesordnung. Der Straßenbau in Forchheim stand lange auf der Wunschliste des Kreises und der Bürger in der Region. Die Straße war zu schmal und es gab immer wieder Begegnungen von Fahrzeugen, die den einen oder anderen Spiegel kosteten. Den Hang herunter gestürzt ist nach Angaben der Anwohner in den letzten Jahren aber zum Glück kein Auto.

Anwohner mit Bau sehr zufrieden

Nach dem Banddurchschnitt waren ein Mischfahrzeug des heimischen Mahl- und Mischdienstes Voigt aus Forchheim und ein Trecker Marke Eigenbau von Gerhard Meese die ersten Fahrzeuge, welche die neue Straße nach dem symbolischen Banddurchschnitt passierten.

Anwohner wie Steffen Starke (60) sind mit der neuen Straße zufrieden. Ebenso berichten sie von einer guten Zusammenarbeit mit den Bauleuten der Firma Walther Straßenbau aus Etzdorf über die monatelange Bauzeit.

Befahren werden kann die neue Straße in Forchheim nun wieder beidseitig auch durch Lkw. Im gesamten Ort gilt ansonsten 50 Kilometer pro Stunde.

Von Thomas Sparrer