Döbeln

Auf Grund des Döbelner Stadtfestes, das am kommenden Wochenende vom 14. bis zum 16. Juni stattfindet, ist in den nächsten Tagen mit verschiedenen Einschränkungen in der Döbelner Innenstadt zu rechnen. Schrittweise werden Bühnen, Fahrgeschäfte und Stände aufgebaut. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Ab nächsten Dienstag wird der öffentliche Teil des Parkplatzes Ritterstraße gegenüber den Stadtwerken voll gesperrt. Nicht betroffen von der Sperrung ist der Edeka-Bereich des Parkplatzes. Das Rondell Niedermarkt mit den dortigen Parkplätzen wird ab nächsten Freitag, 18 Uhr, voll gesperrt. Von dem Zeitpunkt an wird auch die Zufahrt zum Niedermarkt generell gesperrt, Lieferverkehr ist möglich.

Ab Mittwoch, dem 12. Juni, muss auf dem Obermarkt mit Einschränkungen und Halteverboten gerechnet werden. Die Zufahrt zum Obermarkt über die Straße des Friedens ist ab Donnerstag, dem 13.Juni, gesperrt. Ab Freitag, dem 14.Juni erfolgt die Sperrung aller Zufahrten zum Obermarkt.

Während des Stadtfestes steht auch der Parkplatz hinter dem Rathaus der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Durch die verschiedenen Sperrungen sind auch einige Anwohnerparkplätze nicht nutzbar. Betroffene Kraftfahrer werden gebeten, öffentliche Parkplätze im Umfeld der Innenstadt, wie in der Schillerstraße, hinter dem Busbahnhof oder auf dem Steigerhausplatz zu nutzen. Sie können in der Zeit mit ihrem Anwohnerparkausweis auch andere Anwohnerparkplätze nutzen.

Nach Abbau der Bühnen, Fahrgeschäfte und Stände werden ab Montag, dem 17.Juni die Sperrungen wieder aufgehoben.

Von Thomas Sparrer