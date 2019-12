Straße fordert Todesopfer unter Wildtieren in Paudritzsch

Leisnig/Paudritzsch

„...anbei wieder ein Foto von einem überfahrenen Tier. Diesmal ein Dachs. Was muss noch passieren, ehe hier den Rasern Einhalt geboten wird?“ Mit diesen Worten wenden sich Anneke Fiedler- van Putten und ihr Mann Harald an die Döbelner Allgemeine Zeitung. Das Ehepaar wohnt im Leisniger Ortsteil Paudritzsch, in der Nähe vom dortigen Wasserwerk.

Unfälle an gleicher Stelle

Erst im September habe es fast an der gleichen Stelle einen Wildunfall gegeben, schildern sie außerdem: „eins unserer Rehe ist tot, nicht das erste!! Wir, als Anwohner, wissen wo die Rehe oft die Straße überqueren. Trotzdem hätte es auch uns passieren können. Es ist leider nicht immer zu vermeiden. So tragisch wie es ist. Aber, ich möchte es wohl als Anlass nehmen, einen dringenden Appell an alle Fahrer zu richten achtsamer im Straßenverkehr zu sein! Im Allgemeinen wird hier viel zu schnell gefahren, trotz des Tempolimits in Ortschaften. Es geht nicht nur um Wildtiere. Hier wohnen Familien mit Kindern und ältere Menschen, mit Haustieren.“

Wildwechsel dort ausgeschildert

Es stellt sich die Frage, was bisher bereits passiert ist, zumindest an der Stelle, wo jetzt der tote Dachs liegt beziehungsweise lag. „Schilder weisen auf den dortigen Wildwechsel hin, weshalb davon ausgegangen werden muss: Wenn dort Wildtiere überfahren werden, hat es vermutlich den Grund, dass dort ein Wildwechsel existiert“, sagt Uwe Dietrich vom städtischen Ordnungsamt.

Geschwindigkeit bereits herabgesetzt

Die Stadt hat jedoch an dieser Stelle der Straße keinerlei Handhabe: Es handelt sich um eine Straße außerhalb der geschlossenen Ortschaft, in Baulastträgerschaft des Landkreises Mittelsachsen. Die Geschwindigkeit ist in diesem Bereich bereits auf 50 Kilometer pro Stunde herabgesetzt – so als handle es sich um eine Ortslage. Als ausgesprochener Unfallschwerpunkt fiel die Straße an dieser Stelle bisher nicht auf.

Von Steffi Robak