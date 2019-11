Döbeln/Großweitzschen

Zwischen Döbeln und Großweitzschen, am Abzweig nach Höckendorf, hat es auf der S 34 einen Verkehrsunfall gegeben. Bei der Polizei ging die Meldung kurz vor 9 Uhr ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 49-jährige Fahrer mit seinem Pkw VW aus Richtung Großweitzschen kommend in Richtung Döbeln unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben fuhr. Er wurde dabei schwer verletzt. Zunächst im Rettungswagen versorgt, wurde der Mann dann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Von Steffi Robak