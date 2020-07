Collm-Region

Nach dem Angebot des Landkreises Nordsachsen, den Stadtverkehr zwei Wochen lang kostenlos zu nutzen, starten der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) zu Ferienbeginn ihre Rabattaktionen.

Ziel beider Verbünde ist es, den Abokunden, die während der Corona-Krise möglicherweise die von ihnen bezahlten Leistungen wegen Kurzarbeit oder Homeoffice nicht ausschöpfen konnten, für ihre Treue zu danken.

Anzeige

Im MDV erhalten Kunden mit Abo Light und Abo Basis in den Sommerferien an den Wochenenden die Möglichkeit, eine weitere Person verbundweit mitzunehmen, einschließlich von bis zu drei Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren.

Weitere LVZ+ Artikel

Abo Premium- Kunden können diesen Vorteil an allen Tagen auf ihren gewählten Relationen genießen.

Auch für die Inhaber der so genannten Netzkarten legt der Verbund noch ein Extra drauf. An sie wird ein Gutschein für ein Länderticket für zwei Personen ausgegeben. Damit können diese Kunden Freunde, Angehörige oder Ausflugsziele in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besuchen.

Der VVO, zu dessen Netz in einigen Ortsteilen der Gemeinden Liebschützberg und Cavertitz durch die Busverbindungen nach Strehla oder Riesa direkter Zugang besteht, erweitert vom 18. Juli bis 30. August ebenfalls die Gültigkeit seiner Abo-Tickets. Das Sortiment von der Monatskarte bis zum Job-Ticket gilt dann nicht nur in der gewählten Tarifzone, sondern im gesamten VVO-Tarifgebiet bis Bad Schandau, Altenberg oder Hoyerswerda. Wie der MDV spendiert auch der VVO seinen Kunden mit Normalpreis-Abo für drei Tarifzonen oder den Verbundraum ein Sachsenticket für zwei Personen.

Zusätzlich können Inhaber eines Abos zum Normalpreis auch im VVO ganztägig einen Erwachsenen und bis zu vier Schüler mitnehmen. Diese Abos berechtigen deren Inhaber in den Ferien auch zur Nutzung der so genannten Sonderverkehrsmittel. Dazu gehören unter anderem die Dresdner Bergbahnen und die Schmalspurbahn von Radebeul-Ost nach Radeburg.

Als zusätzlichen Anreiz, im Sommer in Familie in der Heimat unterwegs zu sein, weitet der VVO die Gültigkeit seiner Familientageskarten für eine Tarifzone während der Ferien mittwochs auf das gesamte Verbundgebiet aus. Damit sind Reisen von zwei Erwachsenen und bis zu vier Schülern für neun statt sonst 20 Euro möglich.

Von Axel Kaminski