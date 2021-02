Vermisst in Leisnig: Tag der offenen Schul-Tür

Leisnig

Auf einen Tag oder Abend der offenen Tür, wie es an der Leisniger Oberschule üblich ist, musste in diesem Jahr verzichtet werden, da die Corona-Abstandsvestimmungen es nicht zugelassen haben. Stattdessen bot die Schulleiterin zwei Video-Konferenzen. „Bei der ersten hatten sich wenige zugeschaltet, bei der zweiten dann um so mehr“, so Dorias-Thomas. Verbal und virtuell hatte sie durch die Schule geführt. Unterstützung hatte sie von einer Kollegin, die das Ganztagsangebot detailliert vorstellte. Und Eltern nutzten die Chance, anschließend per Chat Fragen zu stellen. „Dennoch wurde ein Tag der offenen Tür sehr vermisst“, schildert die Schulleiterin. Sich die Schule persönlich ansehen zu können, sei für die Eltern und die künftigen Schüler extrem wichtig, um einen guten Schulstart zu haben.

Die Schulanmeldung selbst war wegen der Corona-Beschränkungen ein erzwungener Testlauf. Er ist gelungen: Die Anmeldungen gingen über die Bühne, und ohne dass es wegen der Staffelung Probleme wie Überschneidungen oder Ähnliches gegeben habe. „Alle Eltern hielten sich sehr diszipliniert an den Zeitplan“, ist auch Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas erleichtert. „es hat gut funktioniert, es können alle bisher Angemeldeten aufgenommen werden.“ Am Freitag besteht die letzte Möglichkeit, das Eltern ihr Kind an der Schule anmelden. Auch dafür ist ein vorheriger Anruf in der Schule unter der Telefonnummer 034321/12 979 nötig. Es muss ein verbindlicher Termin vereinbart werden. Auch per E-Mail können sich Eltern melden, und zwar unter der Adresse oberschule_leisnig@outlook.de. Folgende Angaben werden per E-Mail beziehungsweise telefonisch bei der Terminvergabe benötigt: Der Name des Kindes, der Name der bisher besuchten Grundschule, die private Telefonnummer sowie der Terminwunsch für den Anmeldetermin.

Von Steffi Robak