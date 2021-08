Vermissten bei Roßwein aufgespürt: Wiky hatte den richtigen Riecher

Roßwein

Ein 60-Jähriger wurde am Donnerstag in Roßwein vermisst. Er hatte gegen 17.30 Uhr eine Einrichtung am Baderberg verlassen. Die Polizei forderte einen Spürhund für die Suche an. Der Hundeführer ließ Wiky, so heißt die fünf Jahre alte Malinois-Hündin, an einem Geruchsträger aus dem Zimmer des Vermissten schnuppern. Anschließend nahm Wiky Fährte auf.

Die Hündin fand den Vermissten schließlich in der Ortslage Etzdorf.  Die Spur führte aus dem Grundstück des Abgangsortes durch einen kleinen Wald über ein angrenzendes Feld bis in die Ortslage Etzdorf. Wiky lief weiterhin zielstrebig in Richtung Waldheimer Straße, auf welcher der Suchtrupp den Vermissten feststellen konnte. Im Streifenwagen fuhr die Polizei den Mann wohlbehalten zurück in seine Unterkunft.

Von daz