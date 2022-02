Vernetzung und Austausch: Roßweiner Vereine an einem Tisch

Roßwein

Wie können sich die Vereine in Roßwein künftig besser vernetzen, voneinander profitieren und gegenseitig den Rücken stärken? Diese Fragen beschäftigten Maik Herbrig seit geraumer Zeit. Er ist selbst im Dampfmaschinenverein aktiv und beteiligte sich an den Roßweiner Stadtgesprächen. Dort wurde die Idee geboren, die vielfältige Roßweiner Vereinslandschaft auf festere Füße zu stellen. Maik Herbrig lud deshalb zu einer Zusammenkunft ein. Fand ein erstes Beschnuppern bereits in einer digitalen Form statt, kamen am vergangenen Freitag erstmals viele Akteure an einem Tisch zusammen.

Vernetzung und Austausch

„Es waren über 20 Teilnehmer dabei. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, zeigt sich Maik Herbrig überrascht, aber vor allem auch erleichtert über den Auftakt. Es zeigt, dass der Bedarf unter den Vereinen, sich künftig stärker zu vernetzen, sehr wohl da ist. Und genau darum ging es in diesem ersten „echten“ Treffen auch. Um Vernetzung, Austausch, Mitgliedergewinnung, gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen. Aber auch darum, wie die Manpower, die hinter dem jeweiligen Verein steht, vielleicht auch übergreifend bestmöglich genutzt werden kann.

Als Beispiel nennt Maik Herbrig das bevorstehende Jubiläum der Roßweiner Feuerwehr. Die feiert bald ihr 150-jähriges Bestehen und schon jetzt ist klar: „Dafür braucht es ein paar mehr Hände, die mitmachen und was auf die Beine stellen“, erklärt Maik Herbrig. Mit anpacken und helfen, wo es nötig ist, könnten engagierte Mitglieder anderer Vereine. So entstehen völlig neue Synergien. Über eine Stunde saßen Vereinsakteure – unter anderem vom Aquarien- und Terrarienverein Osiris, vom Modellbahnverein, dem Sportverein, den Kräuterfrauen, vom Schützenverein und Posaunenchor – und Interessierte am vergangenen Freitag zusammen. „Jeder kam zu Wort. Dabei wurde deutlich, dass es viele engagierte Menschen für Roßwein gibt, die viele, viele Ideen haben.“

Gemeinsamer Aktionstag auf dem Markt

Die Zusammenkunft am vergangenen Freitag stand zunächst aber erst einmal ganz im Zeichen des besseren Kennenlernens untereinander. Gleichzeitig sollte abgerufen werden, wer welchen Bedarf hat. „Wir wollen in der Zukunft versuchen, konkrete Sachen anzugehen. Es gab schon jetzt viele Ideen“, so Herbrig. Eine solche Idee war zum Beispiel ein gemeinsamer Aktionstag auf dem Roßweiner Markt. „Wir haben in Roßwein eine Fülle an Vereinsleben. Die meisten wissen nicht mal, dass wir hier 70 Vereine haben. Für jeden ist was dabei, ob er sich fürs Gärtnern, Technik, Sport oder das Wandern interessiert – für jeden Aspekt gibt es in Roßwein etwas.“

Es geht also auch um Vermarktung. „Auf diese Weise könnten wir zeigen, welche Vereine es in Roßwein gibt, was deren Aufgaben und Tätigkeitsfelder sind.“ Menschen anzusprechen, dabei im besten Fall neue Leute und vor allem Nachwuchs finden – das wünschen sich die Vereine. Als Basis dafür soll die Vernetzung der Vereine untereinander dienen. „Wir wollen Kapazitäten bündeln und uns miteinander verknüpfen, helfen und aushelfen“, fasst Maik Herbrig zusammen.

Wie können sich Bürger beteiligen?

Ein weiteres großes Thema ist die Bürgerbeteiligung: Wo kann man sich einbringen? Dort eine möglichst niedrige Schwelle zu schaffen, ist das Ziel. Auf der Homepage der Stadt Roßwein gibt es eine Übersicht von Vereinen. Eine solche Datenbank schwebte auch schon Maik Herbrig vor. „Was wir nichts wollen, ist eine zweite Homepage. Das soll nicht neben der Stadt laufen, aber durchaus ausgebaut werden.“ Doch solche konkreten Vorstellungen stecken noch in den Kinderschuhen.

Ein nächstes Treffen steht schon fest: Am 25. März will Maik Herbrig die Vereinsakteure noch einmal an einen Tisch bringen. Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben und sind abhängig von der dann gültigen Corona-Verordnung.

Von Stephanie Helm