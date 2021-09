Veronika Bellmann: „Ich bin kein Mundwerker, sondern ein Handwerker“

Region Döbeln

Veronika Bellmann ist im Stress. Es ist Wahlkampf. Die CDU-Bundestagsabgeordnete tritt erneut in ihrem Wahlkreis an, will in einer fünften Legislaturperiode Mittelsachsen im Bund vertreten. Gegen einen jüngeren Mitbewerber konnte sich die 60-jährige, erfahrene Politikerin bei der Nominierung klar durchsetzen. Nun gilt es, sich gegen die AfD-Kandidatin, die wohl stärkste Konkurrentin bei dieser Wahl, zu behaupten.

Bellmann zeigt also gerade noch mehr Gesicht in der Region als ohnehin schon. „Ich mag keine langen Reden, suche pragmatische Lösungen für die Anliegen der Bürger, bin kein Mundwerker, sondern Handwerker“, sagt die Frau, die für ihre Hartnäckigkeit bekannt ist. Mit 444 Bürgeranliegen hat sie sich in der zurückliegenden Legislatur befasst. Die Themen reichen von Privatinsolvenz über Corona-Hilfen, Unterstützung für Unternehmen, bis hin zu Rentensachen – also auch Dinge, die Bellmann nicht an die große Glocke hängen kann: „Wenn ich mir vorstelle, dass über allen, denen ich helfen konnte, ein Licht stehen würde, gäbe es ein ganz schönes Leuchten in Mittelsachsen.“

Hausaufgaben für Berlin

Gerade noch telefoniert Veronika Bellmann mit der Landesdirektion. Es geht um Straßenbauvorhaben in der Region und wo es da noch hakt. Nein, von Dresden habe sie in den vergangenen Jahren nicht viel gesehen. Die Stadt ist zwar seit 2017 ihr offizieller Wohnort. Ihr Aktionsradius aber ist ihr Wahlkreis, so wie das mittelsächsische Eppendorf immer ihre Heimat bleiben wird. Dem ländlichen Raum ist die Erzieherin, die nach der Wende noch Studienabschlüsse als Verwaltungsbetriebswirtin und Fachkauffrau für Marketing und Vertrieb gemacht hat, eng verbunden. „Es ist eine gute Erfahrung, beides zu kennen. Zum Beispiel was die Mobilität der Menschen angeht. Man kann zwar in großen Städten von E-Autos, ÖPNV und Lastenfahrrad schwärmen, doch die Realität auf dem Land sieht oft ganz anders aus. Da sind viele aufs normale Auto dringend angewiesen.“ In den letzten Monaten hat es Bellmann geschafft, in fast allen 37 Kommunen ihres Wahlkreises präsent zu sein. „Dann komme ich auch in die Ratssitzungen als interessierter Bürger, lerne viel über die Orte und ihre Probleme, wir diskutieren durchaus kontrovers und ich nehme Hausaufgaben mit nach Berlin.“

Gegen den Strom

Häufig bringt Bellmann auch was mit – nämlich die Nachricht, dass Bemühungen um Fördermittel aus Bundesprogrammen gefruchtet haben. In der Region Döbeln war das zuletzt fürs Sport- und Kulturzentrum Leisnig, für den Ausbau von Hafenanlage und Seebühne in Kriebstein, für die Sanierung der Waldheimer Kirche oder für den Bürgergarten in Döbeln der Fall. „Es ist schwierig, überhaupt auf die passenden Förderprogramme zu kommen. Ich bin da oft eine Art Geburtshelfer. Dem Kind das Laufen lernen, machen die Mittelempfänger selbst, auch wenn ich meist weiter begleitend dabeibleibe.“

Ob Veronika Bellmann nach 20 Jahren Bundespolitikerin noch Spaß an dem Job hat, beantwortet sie mit einem klaren Ja. „Ich will nichts werden in Berlin, meine Karriere liegt im Umsetzen von Vorhaben in Mittelsachsen.“ Dabei schwimmt sie auch mal gegen den Strom in der CDU. Sie war für Friedrich Merz als Parteivorsitzenden, hatte seinerzeit sowohl Laschet als auch Söder kritisch als mögliche Kanzlerkandidaten gesehen. Und Kanzlerin Merkel? „Gerade jetzt, wenn der Mehltau der Merkel-Ära sich hebt, wenn es Neues zu gestalten gilt, möchte ich dabei sein.“ Betriebsmüde oder betriebsblind fühlt sich Bellmann nicht: „Ich habe große Lust, weiter für Mittelsachsen in Berlin zu kämpfen.“

Klare Kante zur AfD

Als verheiratete Katholikin und Major der Reserve, die eine erwachsene Tochter und zwei Enkelkinder hat, die in Namibia leben, gilt Bellmann sehr konservativ. In der Corona-Politik fährt sie nicht auf der Regierungsschiene. „Da war mir Vieles zu überzogen. Wissenschaftlich begründet, aber mit mehr gesundem Menschenverstand hätten wir Einiges anders gestalten können. Viele Menschen wären dann nicht so verunsichert oder aufgebracht gegen alles und jeden.“ Die Impfung sieht Bellmann aber als wichtiges Mittel gegen die Pandemie. „Es wäre gut, wenn das viele so sehen würden.“

Nur 1,5 Prozent trennten Veronika Bellmann von Heiko Hessenkemper (AfD) vor fünf Jahren in Mittelsachsen beim Sieg des Direktmandates für den Bundestag. Wird es diesmal wieder so knapp? Gegenüber den Alternativen zeigt die CDU-Frau klare Kante: „Was die AfD will, endet entweder in Anarchie oder Diktatur, auch wenn sie sich jetzt noch mit scheinbarer Bürgerlichkeit tarnt. Sie versprechen allen alles. Sie wollen zum Beispiel die Grundsteuer abschaffen und gleichzeitig die Kommunen besser ausstatten. Aber wie sie das machen wollen...?“ Der wohl wichtigste Unterschied für Bellmann: „Ich möchte im System ändern. Die AfD will das System ändern.“

Von Olaf Büchel