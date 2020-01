Verrückt: Roßweiner Hof wird zum Leben erweckt

Roßwein

Ein bisschen verrückt ist er schon. Das weiß Matthias Liebscher und behauptet es auch gern von sich selbst. Vor dreieinhalb Jahren hat er gemeinsam mit seiner Frau Heike das Nebengebäude des Rheinischen Hofes am Markt gekauft. Damals war der Plan, das 1839 errichtete Wohnhaus innerhalb von fünf Jahren wieder richtig schick zu machen. Dieses Ziel wird das Ehepaar wohl nicht erreichen. Optimistisch sind die beiden dennoch, und guter Dinge, dass das große Gebäude in absehbarer Zeit wieder in neuem Glanz erstrahlt.

Fördermittelzusage in der Tasche

Das Dach, die Fenster und die bereits einmal rostrot gestrichene Fassade müssen original wieder hergestellt werden, denn das Objekt steht unter Denkmalschutz. Das wusste Matthias Liebscher, als er vom Verkauf erfuhr und es unbedingt haben wollte. In der ersten Etage ist er gemeinsam mit seiner Frau bereits eingezogen. Ringsherum sind die Zustände weit davon entfernt, Wohnraum beherbergen zu können. Matthias Liebscher schreckt das nicht ab.

„Die Leute denken immer, dass wir hier nichts machen“, sagt er. Dabei arbeitet er hinter den Kulissen zielstrebig daran, dass es weitergeht. Die Fördermittelzusage für die dringend erforderlichen Sicherungsmaßnahmen hat der gelernte Tischler in der Tasche. Die zweite Etage des Hauses lässt er Besucher nicht mehr betreten, weil ihm das zu gefährlich ist. Ein Sicherungsgutachten bescheinigt eklatante Schadensbilder im Bereich der Dacheindeckung, der Dachentwässerung, des Tragwerkes und an den Innenwänden und Decken über dem zweiten Obergeschoss. 55.000 Euro kostet die komplette Erneuerung des Daches, die für die nächsten Monate ansteht. 90 Prozent der Kosten bekommt Matthias Liebscher über das Städtebauförderprogramm Stadtumbau erstattet. Wann es losgeht, hängt von den Ergebnissen der Ausschreibung ab, die im Februar gestartet wird.

Neuer Name an alter Adresse

Knapp wird es auf jeden Fall mit der Fertigstellung bis zum Schul- und Heimatfest, so wie sich das auch Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) gewünscht hatte. Im Zuge der Dachsanierung will Matthias Liebscher auch die Fenster erneuern lassen, denkmalgerecht natürlich. „Lichtgraue Holzfenster werden es.“ Und auch die Fassade werde noch mal einen neuen Anstrich erhalten.

Bereits erledigt hat der 41-Jährige die Namensgebung für sein Haus, in dem nach der Sanierung in der obersten Etage eine Pension einziehen soll. „Roßweiner Hof“ heißt die Nummer 13 am Markt ab sofort und der Name, den sich die Liebschers haben schützen lassen, wird auch an der Fassade erscheinen, genauso wie das Wappen, das dafür bereits entworfen wurde.

Unter Druck fühlt sich Matthias Liebscher nicht angesichts der Größe des Hauses und der vielen Dinge, die noch gemacht werden müssen. Dafür ist er wohl nicht der Typ. Zum Schul- und Heimatfest werden vielleicht die Sicherungsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen sein, doch er kann der Stadt schon mit der Vermietung von Räumen im Erdgeschoss dienen, in denen sich die Schausteller umziehen können. Vielleicht ist das Ehepaar im Juni ja dann auch soweit mit dem Bau der großen Zisterne im Hof, dass es die Idee eines Hoffestes zum Schul- und Heimatfest umsetzen kann.

Von Manuela Engelmann-Bunk