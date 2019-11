Verrückte Preisträger retten Wendishainer Pfarrhof

Wendishain

Ein bisschen verrückt muss man schon sein, wenn man sich ein mehrere Jahrhunderte altes, stark verfallenes Haus ans Bein bindet. Diese Eigenschaft oder besser gesagt die Liebe zu alten, geschichtsträchtigen Gebäuden legen Restauratorenehepaar Thomas Schmidt und Diana Berger-Schmidt an den Tag. Sie haben das einst verfallene Wendishainer Pfarrhaus vor dem Verfall bewahrt. Es förmlich vor dem Abriss und vor dem Hausschwamm gerettet. Es zu einem Schmuckstück verwandelt. dafür wurde das Ehepaar jetzt in Dresden ausgezeichnet. Beim Landeswettbewerbes „Ländliches Bauen“ in der Kategorie „Gewerbe und sonstige Nutzung“ bekamen die Restauratoren den ersten Preis überreicht. Der ist mit 2500 Euro datiert. „Der Preis kam ja nicht aus heiterem Himmel für uns. Wir haben uns schließlich darauf beworben. Wir sind natürlich sehr Stolz darauf, dass wir ihn jetzt auch bekommen haben“, sagte Schmidt gestern gegenüber der DAZ. In gewisser Weise ist das auch eine kleine Entschädigung dafür, dass die Restauratoren viel Zeit und auch Nerven beim Umbau des Hauses gelassen haben.

Idee vom Kindergarten

„Aus dem barocken ehemaligen Pfarrhof der zusammen mit der Dorfkirche seit Jahrhunderten den Mittelpunkt des 0rtes bildet, ist nach Leerstand und turbulenten Jahren des Bauens ein bemerkenswertes Gästehaus entstanden“, schreibt das Landwirtschaftsministerium – als Stifter für den Preis – in der Begründung.

Ursprünglich sollte in diesem Haus ein Kindergarten in freier Trägerschaft entstehen. Das Vorhaben konnte nicht umgesetzt werden und neue tragende Gedanken zur Rettung des Baudenkmals waren erforderlich. Natürlich hatten wir, nachdem die Idee mit den Kindergarten platze nicht sofort ein neues Nutzungskonzept parat“, erklärte Schmidt. Aber das Haus hätte in den damaligen sehr maroden Zustand nur mit Verlust wieder verkauft werden können.

Außergewöhnliches Baudenkmal

„Das außergewöhnliche Baudenkmal ist ideenreich und bis ins Detail sorgfältig an die neue Nutzung als Herberge herangeführt worden“, führt das Ministerium weiter aus. lm Ergebnis entstand ein hochwertiges, die Gäste inspirierendes Haus, dem der aufmerksame Betrachter die leidenschaftliche Herangehensweise und das bewiesene Fingerspitzengefühl anmerkt. „Wohltuend sind die Überlegungen des Bauherrn wahrzunehmen, dem Charakter des barocken Bauwerkes nicht nur äußerlich, sondern auch im Inneren durch entsprechende wiederhergestellte Raumfolgen und ausgewählte, angemessene Ausstattung erlebbar zu machen. Ein hoher Eigenleistungsanteil der Bauherrschaft hat dem Kulturdenkmal überaus gut getan. Die angestrebte Barrierefreiheit und die nachhaltige Haustechnik runden das hervorragende Sanierungsergebnis positiv ab. Der Ort hat einen kulturvollen Mittelpunkt zurückerhalten“, heißt es in er Laudatio.

Zahlreiche Fördermöglichkeiten

Insgesamt 156 Projekte hatten Bauherren und Architekten für die Begutachtung durch die Jury beim Landeswettbewerbes „Ländliches Bauen“ eingereicht. Vergeben wurden je drei Preise in den Kategorien „Wohnen“, „Gewerbliche und sonstige Nutzung“ sowie „Öffentliche Nutzung“, außerdem fünf Sonderpreise und neun Anerkennungen.

„Der ländliche Raum bietet für vielfältige Nutzungen ideale Bedingungen, sei es für Wohngebäude, Büros, Werkstätten oder auch Gast- und Hotelbetriebe“, so Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt. Seit dem Jahr 2014 seien über das Leader-Programm mit 77 Millionen Euro Förderung mehr als 1000 Bauvorhaben für Wohngebäude auf den Weg gebracht worden. Darüber hinaus habe der Freistaat seit dem Jahr 2016 mit dem neuen Förderprogramm ‚Vitale Dorfkerne‘ zusätzlich 159 Projekte im ländlichen Raum unterstützt.

Von Heiko Stets