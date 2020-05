Frankenberg/Döbeln

Am Mittwoch ging eine 14-Jährige aus Frankenberg stiften. Die Polizei suchte sogar mit einem Foto von ihr. Nun verkünden die Beamten die erleichternde Nachricht: Die Ausreißerin ist wieder da. „Sie kehrte wohlbehalten am 29. Mai gegen 19.30 Uhr in ihr gewohntes Wohnumfeld auf der Altenhainer Straße zurück“, informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Nach ihr wurde in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal öffentlich gefahndet. Zuletzt war die 14-Jährige Anfang des Jahres tagelang aus Frankenberg verschwunden und letztlich in Döbeln wieder aufgetaucht.

Von daz