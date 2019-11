Verstörender Besuch ruft Polizei in Waldheim auf den Plan

Waldheim

Diese Geschichte klingt verstörend. In Waldheim habe sich ein erwachsener Mann in die Grundschule eingeschlichen. Der Mann sei mit dem Schulbus von Reinsdorf mitgefahren, habe sich dann mit ins Klassenzimmer in eine Schulbank gesetzt. Später sei die Polizei gekommen. So berichten Eltern über einen verstörenden Vorfall, der sich in der vergangenen Woche in der Grundschule Waldheim ereignet habe.

Kein Übergriff auf Schüler

Ereignet hat. Denn die Polizei bestätigt das auf Nachfrage der DAZ folgendermaßen: „Es trifft zu, dass der besagte Mann im Schulbus mitgefahren ist und sich anschließend in ein Klassenzimmer gesetzt hat. Er hat kurz darauf eigenständig das Schulgelände wieder verlassen“, sagt Andrzej Rydzik, stellvertretender Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Dass sich der Eindringling als „Kay, der neue Schüler“ vorgestellt habe, dementiert Andrzej Rydzik. Unbekannt blieb der Mann den Beamten nicht. Polizeisprecher Rydzik: „Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Mann bekannt gemacht werden.“ Nun prüft die Polizei, ob er durch sein Verhalten einen Hausfriedensbruch begangen hat. „In jedem Fall werden die Kollegen zeitnah mit dem Mann ein eindringliches Gespräch führen – auch um seine Motivation für das Verhalten zu ergründen“, sagt Andrzej Rydzik. Bis jetzt gibt es keine Hinweise darauf, dass hier ein Pädophiler unterwegs war. „Zu Übergriffen auf Kinder, gleich welcher Art, kam es nicht“, so der Polizeisprecher.

Feuer im Klo

Der ungebetene Gast war aber nicht der einzige Anlass, weshalb die Polizei in der vergangenen Woche zur Grundschule Waldheim anrücken musste. So brannte es in der Schultoilette, offenbar weil Schüler gekokelt hatten. Das endete glimpflich. „Durch die Schulleitung waren wir über den Entstehungsbrand in einer Toilette informiert worden. Verantwortliche der Schule konnten den Brand jedoch rasch löschen, sodass kein Sachschaden entstand. Die Schulleitung hat darüber hinaus keine Ansprüche an die Polizei gestellt“, teilt der stellvertretende Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage der DAZ dazu mit.

Umgehend Polizei gerufen

Dieter Steinert, Sprecher der sächsischen Schulaufsichtsbehörde Landesamt für Schule und Bildung, lobt das umsichtige Handeln der Lehrer, die sowohl den Brand sofort löschten als auch die Polizei umgehend über den ungebetenen Gast informierten. Anlass zur Sorge besteht aus Sicht der Schulleitung nicht. „Die Klassenlehrerin hat sofort reagiert und den Mann aufgefordert, zu gehen. Danach haben wir die Polizei gerufen“, sagt Annett Lorenz-Ziegenbalg, Leiterin der Grundschule Waldheim. Zudem hat die Schule die Eltern der Schülerin informiert, welcher der Mann gefolgt war.

Kinder nochmals belehrt

„Wir haben den Vorfall sehr ernst genommen“, sagt die Schulleiterin. Sie appelliert zudem an die Eltern, ihre Kinder nur bis zum Schulhof zu begleiten und nicht bis zum Klassenzimmer. So rennen keine Erwachsenen im Schulhaus herum, welche die Lehrer nicht zuordnen können. Denn natürlich können die Lehrer bei 274 Schülern nicht jeden Vater und jede Mutter kennen. Morgens stehen die Schultüren für eine halbe Stunde offen, dann sind sie zu. Bei dieser Gelegenheit können auch schulfremde Personen ins Gebäude schlüpfen. Zudem hat die Schulleitung den verstörenden Vorfall zum Anlass genommen, die Kinder zu belehren, sofort Bescheid zu geben, wenn sich im Schulhaus Erwachsene aufhalten, die ihnen fremd vorkommen.

Von Dirk Wurzel