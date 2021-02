Verwirrter Mann sorgt in Döbeln für Aufregung

Döbeln

Ein ziemlich verwirrter Mann beschäftigte am Dienstagvormittag Polizeibeamte in der Innenstadt. Zunächst war sein auffälliges Verhalten Passanten aufgefallen. Sie riefen die Polizei. Streifenbeamte trafen daraufhin den aus Syrien stammenden Mann in der Rudolf-Breitscheid-Straße an. Er war barfuß unterwegs. „Eine Verständigung war schwer möglich. Doch es bestand auch kein Grund in fest zuhalten. Er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen“, so Marcus Gerschler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz.

Wenig später suchten die Beamten mit zwei Streifenwagen noch einmal nach ihm. Händlern war er am Stiefelbrunnen aufgefallen, wo er Jacke und Habseligkeiten abgelegt und davon gezogen war. Zwischenzeitlich hatten die Beamten herausgefunden, dass der etwas verwirrt wirkende Mann in einer Landesaufnahmeeinrichtung in Braunschweig lebte und dort seit einigen Tagen abgängig ist. „Die Kollegen werden ihn in einen Zug nach Braunschweig setzen. Strafrechtlich ist der Mann aber nicht in Erscheinung getreten, so dass ein weiteres Handeln der Kollegen nicht anzeigt ist“, so der Polizeisprecher.

Von Thomas Sparrer