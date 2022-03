Mittelsachsen

Weil im Landkreis Bautzen ein erster Fall von Geflügelpest in einem kleinen Hausgeflügelbestand aufgetreten ist, weist das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Mittelsachsen (LÜVA) auf die derzeitig steigende Gefahr der Einschleppung von Geflügelpest hin.

Das LÜVA Mittelsachsen appelliert an alle Geflügelhalter, die Biosicherheitsmaßnahmen in ihren Beständen zu kontrollieren und jegliche Kontakte zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln zu verhindern. In Mittelsachsen sind zwar bis jetzt keine Verdachtsfälle aus Hausgeflügelbeständen oder vermehrt tote Wildvogelfunde bekannt. Aber die Gefahr der Einschleppung wird derzeit als sehr hoch angesehen, da auch hier im Landkreis davon auszugehen ist, dass das HPAI-Virus in den Wildvogelbeständen vorkommt.

Folgende Maßnahmen sind zu beachten

Jeder Geflügelhalter sollte auf die Einhaltung der seuchenhygienischen Maßnahmen achten: Tiere nur an Stellen füttern, die für Wildvögel nicht zugänglich sind. Tiere nicht mit Oberflächenwasser tränken, zu dem Wildvögel Zugang haben. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, für Wildvögel unzugänglich aufbewahren.

In Deutschland und Europa gilt der Winter 2020/2021 zum bisher schwersten in Bezug auf die Geflügelpest. Auch im Landkreis Mittelsachsen waren zwei kleine Hausgeflügelbestände betroffen. Trotz Rückgang der Fälle im Frühjahr 2021 kam es auch im Sommer zum Nachweis von HPAIV bei Wasser- und Greifvögeln, vor allem im Norden von Europa. Seit Herbst 2021 steigen die Fallzahlen wieder drastisch an. In Deutschland wurden erneut Hunderte von HPAIV-infizierten Wildvögeln sowie über 50 Ausbrüche bei Hausgeflügel und gehaltenen Vögeln gemeldet.

Von DAZ