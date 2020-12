Da sind noch zu viele Fragen offen. Deshalb verschiebt die Gemeinde Kriebstein den Beschluss zum Verkauf des Hotels und Ressorts Am Kriebsteinsee an die Pächter aus Waldheim. Zuvor hatte Altbürgermeister Christoph Merker versucht, den Beschluss ganz von der Tagesordnung zu nehmen

