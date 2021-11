Döbeln

“Aufgrund von erhöhten Personalausfällen sehen wir uns gezwungen, die Öffnungszeiten der städtischen Kindereinrichtungen wie folgt einzuschränken.“ Dieser von Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser unterzeichnete Aushang in den elf städtischen Kindereinrichtungen, trifft viele Eltern hart. Ab heute bis Ende November haben alle städtischen Kitas von 6 bis 16 Uhr geöffnet. Eltern, die aufgrund ihrer Arbeitszeiten oder Arbeitsorte ihre Kinder bis maximal 17 Uhr betreuen ließen, haben jetzt ein Zeitproblem. Entsprechend aufgeregt sind viele Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Einige Eltern kommentieren verärgert. Viele zeigen aber auch Verständnis für die Entscheidung der Stadt, denn es gehe auch um das Wohl der zu betreuenden Kinder.

„Das ist eine besondere Situation“, verteidigt Oberbürgermeister Sven Liebhauser die Entscheidung, die städtischen Kitas eine Stunde früher zu schließen. „Wir haben aktuell in vielen unserer elf städtischen Einrichtungen ganz verstärkte Ausfälle von Erzieherinnen und Erzieherin, weil sie oder ihre Kinder krank oder auch in Quarantäne sind“, so Liebhauser. Hinzu komme, dass in den Kindereinrichtungen wegen Corona die Kinder in festen Gruppen betreut werden müssen und die Gruppen nicht gemischt werden dürfen. Dieses Gruppenprinzip sorgt dafür, dass in einem Quarantänefall nicht gleich die ganze Einrichtung sondern nur ein begrenzter Personenkreis betroffen ist. Das mache die Personalplanung gerade zusätzlich aufwendig.

Stadt zieht Reißleine

Nun hat die Stadt die Reißleine ziehen müssen. Die Stadtverwaltung und die betroffenen Einrichtungen hätten zunächst versucht, kurzfristig andere Lösungen zu finden. „ Dort, wo es möglich und sinnvoll ist wurde Personal innerhalb der städtischen Einrichtungen umgesetzt, um die dramatischsten Lücken zu schießen. Es wurden auch externe Kräfte, wie Personaldienstleister in Anspruch genommen“, sagt Stadtsprecher Thomas Mettcher. Doch auch bei den Personaldienstlern sei im Moment nicht soviel Personal zu bekommen, wie gebraucht würde, um die Ausfälle zu kompensieren.

„Wir mussten handeln, um eine ordnungsgemäße Betreuung in den Einrichtungen zu gewährleisten. Denn es geht um die Kinder. Es geht aber auch um unsere Mitarbeiter. Wir müssen die aktuell zu leistende Mehrarbeit der noch übrigen Erzieherinnen und Erzieher in Grenzen halten, wenn wir nicht weitere Ausfälle riskieren wollen. Ich bitte die Eltern einfach dafür um ihr Verständnis“, wirbt der Oberbürgermeister. Zur Wahl stand die Entscheidung alle Einrichtungen erst eine Stunde später zu öffnen oder, wie jetzt entschieden, nachmittags eine Stunde früher zu schließen. Rückmeldungen aus den Einrichtungen hatten ergeben, dass die morgendliche Betreuungszeit für eine deutlich größere Zahl der Eltern Priorität hat.

Elf von 18 Einrichtungen in Döbeln betroffen

In den elf städtischen Kindereinrichtungen beschäftigt die Stadt Döbeln rund 140 Erzieherinnen und Erzieher. Insgesamt gibt es in der Stadt 18 Kindereinrichtungen (acht von Freien Trägern) mit zusammen über 1800 Betreuungsplätzen. Für alle Einrichtungen zusammen gibt die Stadt Döbeln 12,469 Millionen Euro im Jahr aus. Das sind von den 43 Millionen Euro im Gesamthaushalt der Stadt knapp 29 Prozent. Seit 1. November bezahlen Eltern in Döbeln für einen Krippenplatz monatlich 268,86 Euro Euro. Das sind 20 Prozent der tatsächlichen Betriebskosten pro Betreuungsplatz. Im Kindergarten kostet die Neun-Stunden-Betreuung 112,02 Euro im Monat. Das sind ebenfalls 20 Prozent der Betriebskosten. Im Kindergartenbereich liegt die Beteiligungsgrenze für Eltern bei bis zu 30 Prozent. Die fünfstündige Betreuung im Hort kostet die Eltern 60,49 Euro.

Von Thomas Sparrer