Vier Millionen: Kinder und Bildung sind Roßweins größte Projekte

Roßwein

Auch im neuen Jahr fließt Roßweins Geld vor allem in Kinder- und Bildungseinrichtungen. Insgesamt rund vier Millionen Euro – Eigen- und Fördermittel – sollen 2022 verbaut werden. Zwei weitere Millionen folgen 2023.

Spätestens in den Herbstferien des kommenden Jahres soll die Grundschule aus ihrem Übergangsdomizil im Metallfachzentrum zurück in ihr Gebäude Am Weinberg gezogen sein. Optimistische Planungen sehen den Umzug in den Sommerferien vor. Bis dahin ist noch ein großer Bauabschnitt abzuarbeiten. Der stand ursprünglich schon für vergangenes Jahr auf dem Plan. Im März 2021 war der zweite Bauabschnitt abgeschlossen worden. Seitdem ruhen die Arbeiten Am Weinberg.

Den Fördermittelbescheid für den dritten Bauabschnitt über 3,2 Millionen Euro hatte die Stadt bereits im August 2020 erhalten. Doch weil das Bauvolumen eine bestimmte Größe überschreitet, musste europaweit ausgeschrieben werden – ein sehr aufwändiges Verfahren. Die Stadt fand niemanden, der ihr die Ausschreibungsunterlagen erstellt und das Verfahren für sie durchführt. „Also haben wir das allein gemacht. Und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen“, erklärt Bauamtsleiter Dirk Mehler. Im November dann konnte die Ausschreibung rausgehen. Vor Weihnachten gingen die Angebote ein, allerdings nicht für alle Aufträge. Fahrstuhl und Außenanlagen müssen jetzt noch einmal national ausgeschrieben werden, daran arbeitet die Verwaltung gerade.

Objektplanung, Tragwerksplanung (Aufzug) und die restlichen Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten können im Stadtrat am 3. Februar vergeben werden. Bis die Aufträge ausgelöst werden können, ist es Ende Februar. Rund 2,2 Millionen Euro werden in diesem Jahr verbaut, eine Million im nächsten Jahr.

Mit ihrer Baumaßnahme Kita Bussibär liegt die Stadt halbwegs im Plan. Der Kindergarten ist im Oktober vorübergehend in das kaiserliche Amtsgericht in die Döbelner Straße umgezogen, um in der Villa am Fuße des Hartenbergs arbeiten zu können. Weil der Förderzeitraum verlängert wurde, ist jetzt Zeit bis Ende Juni 2023. Dann muss alles fertig sein. Der Bauantrag für das Objekt, das brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden und einen Anbau für zusätzliche Räumlichkeiten erhalten soll, ist gestellt, die Ausschreibungen gehen raus. Im April, so Dirk Mehler, könne man die Planungsleistungen vergeben. In diesem Jahr werden 1,5 Millionen Euro verbaut, im nächsten noch einmal 1,6 Millionen Euro.

Auch die Bibliothek nähert sich ihrer endgültigen Fertigstellung und die Einrichtung kann aus ihrem Übergangsdomizil – im Keller des kaiserlichen Amtsgerichts in der Döbelner Straße – zurück in die Poststraße ziehen. In der Zeit vom 27. Januar bis 11. Februar ist die Bibliothek deshalb geschlossen. Ab dem 14. Februar steht am alten Standort wieder alles zur Ausleihe bereit. Rund 80000 Euro fließen in diesem Jahr noch in Dämmung und Trockenlegung des Gebäudes. Im nächsten Jahr wird dann noch der Vorplatz gestaltet, womit dieses Projekt dann abgeschlossen sein wird.

Von Manuela Engelmann-Bunk