Vier Tage Konflikttraining für Mädchen und Jungen an Roßweins Oberschule

Roßwein

Corona hat Spuren hinterlassen, vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen. In Roßweins Oberschule ist jetzt mit einem Projekt an den Folgen angesetzt worden, die die lange Zeit der Isolation und des Alleinseins mit sich gebracht hat. Vier Tage lang waren Trainer des Vereins für Aktivität und Prävention aus Aue zu Gast in Roßwein, um mit Schülerinnen und Schülern der fünften bis siebenten Klassen zu arbeiten. Schulsozialarbeiterin Anja Götze hatte das Projekt angeregt. 5000 Euro hat es gekostet. Finanziert werden konnte es aus über das Programm „Aufholen nach Corona“ des Landesamtes für Schule und Bildung.

Gegen den Wertverlust arbeiten

Aufzuholen gibt es wohl eine Menge, natürlich nicht nur von den Roßweiner Oberschülern. Aber: „Es wäre falsch zu sagen, bei uns gäbe es keine Probleme“, sagt Anja Götze. Dazu gehören Werteverlust genauso wie das fehlende Vermögen, in Konflikten gute Lösungen zu finden. Lösungen, die nichts mit Grobheiten und Gewalt zu tun haben. Genau das haben die vier Trainer in den insgesamt acht Klassen von Montag bis Donnerstag bearbeitet. Jeweils zwei Tage Unterricht der besonderen Art entfielen dabei auf jede Klasse. „Das hat auch den Kindern gut getan“, freut sich Anja Götze. „Sie hatten Spaß und sind regelrecht über sich hinausgewachsen.“

Gemeinschaftsgefühl in Klassen stärken

Die Schulsozialarbeiterin hofft, dass möglichst viel bei den Kindern hängen bleibt. Und möchte das Projekt gern generell für die fünften Klassen zu Beginn des Schuljahres planen, um ihnen den Wechsel aus der behüteten Umgebung der Grundschule zu erleichtern.

Generell hofft Anja Götze, mit Projekten wie diesem auch das Gemeinschaftsgefühl in den einzelnen Klassen wieder stärken zu können. Dieses Gefühl hat in bislang zwei Jahren Corona-Pandemie gesamtgesellschaftlich gelitten. „Und das spiegelt sich natürlich auch in unseren Klassen wieder.“

Von Manuela Engelmann-Bunk