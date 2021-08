Viva la Vulva in Waldheim: „Mit Obszönität hat das nichts zu tun“

Waldheim

Noch sind die Fenster zugehangen. Neugierige müssen sich bis Ende August gedulden. Dann eröffnet in der Galerie der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur (FMP) an der Waldheimer Schlossstraße die neue Ausstellung. Deren Motivschwerpunkt ist dazu angetan, ein geteiltes Echo hervorzurufen. Empörung auf der einen, zustimmendes Interesse auf der anderen Seite vielleicht. Die Künstlerin ist selbst gespannt auf die Reaktionen. Giulietta Scheer hat die Vulva in den Mittelpunkt ihres Schaffens gerückt. Die Frau ist Anfang der 30 und arbeitet als Kunsttherapeutin in der JVA Waldheim.

Phallische Grüße am Bahnhof

„Man sieht überall nur Phallusse“, sagt Giulietta Scheer. Und das nicht nur als Symbol, sondern auch in tatsächlicher Gestalt. Wenn Giulietta Scheer in Waldheim aus dem Zug aussteigt, schaut sie auf einen Penis, den da irgendwelche Schmierfinken an die Wand gesprüht haben und der aus dem anderen Geschmiere hervorsticht. Und dann sind da Mädchen und junge Frauen, die unzufrieden damit sind, wie sie untenrum aussehen und über eine Schönheitsoperation an ihren Schamlippen nachdenken. Giulietta Scheer nennt das „Beschneidung“ und meint damit nicht die manchen Kulturkreisen übliche brutale Verunstaltung weiblicher Genitalien, die in Deutschland als Verbrechen der „Verstümmelung weiblicher Genitalien“ strafbar ist.

Vielfältiges Schaffen

Den Körper wahr- und annehmen – das ist eine Motivation für den künstlerischen Fokus auf die Vulva. Damit sich Frauen und Mädchen nicht unters Messer legen, um einem Schönheitsideal näher zu kommen, das die Pornoindustrie vorgibt. Damit Menschen mit einer Vulva diese so annehmen und lieben, wie sie ist. „Mit Obszönität hat das nichts zu tun“, sagt Giulietta Scheer über ihre Werke, deren Bandbreite von gegenständlich bis abstrakt reicht, zu dem Street-Art und Aquarelle aber auch die Gipsabdrücke der Vulven realer Frauen gehören. Es ist eine vielseitige Kunst, die Giulietta Scheer in ihrer Präsentation zeigt. Das ist bereits bei einem Besuch der noch nicht fertig aufgebauten Ausstellung zusehen. Gemeinsam mit Ingo Ließke, er managt die FMP-Galerie an der Schlossstraße, hing die Künstlerin am Donnerstagabend ihre Bilder auf, unterbrochen von Reporterfragen.

Baumpilze oder andere Formen der Natur

Wie sie zum Beispiel dazu kam, ihre ganze künstlerische Aufmerksamkeit dem weiblichen Genital zu widmen? „Gewissermaßen durch einen Mann“, antwortet Giulietta Scheer. „2017 waren wir auf Europatour in unserem Pussy-Waggon.“ Auf der Documenta in Kassel lernten sie und ihre Frau den dänischen Künstler Jens Galschiøt kennen. Er lud sie ein, in seinem Atelier zu arbeiten. Dort schuf Giulietta Scheer Wachsskulpturen. Diese wiederum wurden mit einer speziellen Lösung beschichtet, die in einem Galvanikbad gelöstes Kupfer anzog, das sich an der Wachsskulptur anlagerte und eine Form bildete. So entstanden durch den Ausgleich der elektrischen Ladungen kupferne Vulvas zum Anfassen. Und die Bilder der vergänglichen Wachsskulpturen hängen nun in der Ausstellung. Manche erinnern an Baumpilze oder andere Formen der Natur.

Giulietta Scheer ist Kunsttherapeutin und selbst Kunstschaffende. Bald stellt sie in Waldheim aus. Quelle: Sven Bartsch

„Viva la Vulva 3.0“ heißt Giulietta Scheers Ausstellung. 3.0 deswegen, weil sie diese zum dritten Mal zeigt. Die ersten beiden Male war die Präsentation in katholischen Ecken Spaniens zu sehen, wo die Kunsttherapeutin studierte. Viele ihrer Kunstwerke haben spanische Namen, wie zum Beispiel der Jardin Tropical (Tropischer Garten). Hier ist die Vulva in ein Gewächs eingebaut, das man in der Gesamtheit für eine tropische Pflanze halten könnte. Exotische Vögel schauen auf dieses Gewächs.

Die Vulva als Motiv der bildenden Kunst ist nichts Neues. So malte beispielsweise der französische Maler Gustave Courbet 1886 das naturalistische Gemälde „Der Ursprung der Welt“. Es zeigt eine Frau mit dem Fokus auf deren Geschlechtsmerkmalen, die Beine sind leicht gespreizt, unter dem hochgezogenen Hemdchen blinkt eine Brust hervor, ihr Kopf ist nicht mit abgebildet – eine dann doch eher gewissen Rollenbildern entsprechende Sichtweise auf die Thematik.

Von Dirk Wurzel