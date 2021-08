Völkische Siedler rund um Leisnig: Was kann die Stadt tun?

Leisnig

Erst vor wenigen Tagen erschien die vierte Ausgabe des „Monitorium Rechts“. Die Broschüre, herausgegeben vom Kulturbüro Sachsen, widmet sich in dieser Ausgabe den Völkischen Siedlern in Sachsen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Landkreis Mittelsachsen und speziell den Ortschaften rund um die Stadt Leisnig, wo inzwischen mehrere Höfe von völkischen Siedlern existieren, die ein ganzes Netzwerk bilden (die DAZ berichtete).

Stadt holt sich Hilfe

Scheinen dem Kommunen und Bürger im ersten Moment hilflos gegenüber zu stehen, gibt es bei genauerem Hinsehen Wege, damit umzugehen. Einer davon ist: die Öffentlichkeit zu informieren. Was geht in meinem Nachbarort vor? Was für Konsequenzen hat diese Ansiedlung für mich persönlich? Auch wenn die Stadt Leisnig der Ansiedlung per se wenig entgegen setzen kann. Die Hände in den Schoß legen will sie auch nicht. Deshalb haben sie sich Hilfe geholt – von Leuten, die wissen, wie man mit derartigen Entwicklungen im direkten Umfeld umgeht, und sie zum Gespräch eingeladen.

Nächste Schritte beraten

„Vertreter vom Kulturbüro Sachsen waren hier“, sagt Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Mit hier meint er eine Sitzung des Verwaltungsausschusses. Dort wurden Verwaltung und Stadträte informiert, über die Lage aufgeklärt und mögliche Vorgehensweisen beleuchtet. „Wir haben gemeinsam die nächsten Schritte beraten“, so Goth. Einer davon ist, die Bürger zu informieren. Darüber, was in den letzten Monaten und Jahren in den Ortsteilen von Leisnig passiert ist und welche Möglichkeiten es gibt, damit umzugehen.

In der Broschüre, die die Stadt Leisnig für ihre Bürger zugänglich machen möchte, klärt das Kulturbüro auf und gibt Handlungsempfehlungen für den Umgang mit völkischen Siedlern. Nicht nur der Stadt, sondern auch der Vereine, in der Wirtschaft, im pädagogischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Schulen, Kindertagesstätten und bei Trägern der Jugendhilfe. „Dabei soll es nicht um die Stigmatisierung der Orte gehen, sondern vielmehr um eine Aufklärung der Situation. Erst durch das Benennen und Anerkennen des Problems können in den Gemeinden und Institutionen Auseinandersetzungsprozesse beginnen, die ein gemeinsames Annähern an die Probleme vor Ort ermöglichen. Nur auf dieser Basis lassen sich passende Strategien entwickeln“, heißt es dort. Genau da will die Stadt anpacken.

Von Stephanie Helm