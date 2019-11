Völlig verwahrloster Zustand: Roßweiner sperren behinderte Tochter weg

Döbeln/Roßwein

Sieben Jahre ist die kleine Sophia jung und sie ist mehrfach geistig behindert. Das Mädchen braucht aufgrund ihrer besonderen Hilfebedürftigkeit nicht nur große Aufmerksamkeit, sondern ihr Zustand bedarf auch ständiger Beaufsichtigung, damit sich das Kind nicht selbst in Gefahr bringt. In ihrem Elternhaus bekam sie weder das Eine noch das Andere.

Weil sie, genauso wie ihre beiden ein und drei Jahre jungen Geschwister über mehrere Stunden unbeaufsichtigt und in total verwahrlostem Zustand in verschlossenen Zimmern sich selbst überlassen wurden, während die Eltern nicht im Haus anwesend waren, standen diese nun vor Gericht. Der Vorwurf lautete: Verletzung der Fürsorgepflicht, Freiheitsberaubung, Körperverletzung.

Zufällig aufgeflogen

Nur zufällig wurden die Umstände, unter denen die Kinder in Roßwein lebten, aufgedeckt. Beim Versuch, einen jungen Mann zu stellen, gegen den ein Haftbefehl vorlag, gelangten die Polizeibeamten am 13. April dieses Jahres in das Haus, in dem die beiden arbeitslosen Enddreißiger mit insgesamt acht Kindern lebten. „Alles klebte, es stank, überall lag Müll herum, verschimmeltes Essen und Wäschehaufen“, berichtet einer der Beamten, die vor Gericht als Zeugen geladen waren. In der ersten Etage öffnen die Beamten eine von Außen verschlossene Tür. Beißender Geruch schlug ihnen entgegen, der Raum glich einer Müllhalde, alte Windeln lagen herum, kaputte Möbel, die Wände mit Kot verschmiert. In einer Ecke, mit einer Decke über dem Kopf, sitzt die siebenjährige Sophia, schaukelt ihren Oberkörper hin und her.

Ähnlich schlimm der Zustand im Nachbarzimmer, vor dem ein großer Sessel dafür sorgt, dass von drinnen die Tür nicht geöffnet werden kann. Auf einer Matratze entdecken die Polizisten zwei Kleinkinder, völlig verdreckt, mit übervollen Windeln und durchnässter Kleidung. Die Beamten schalten Rettungsdienst und Jugendamt ein, bei allen drei Kindern wird akute Windeldermatitis festgestellt, Sophia hat Läuse, der anderthalbjährige Sohn weist Hämatome an den Beinen auf, Kratzer auf der Stirn und Rötungen an der Oberlippe.

Knapp vier Stunden eingesperrt

Knapp vier Stunden waren die Kinder an diesem Sonnabend in den jeweiligen Räumen eingesperrt, nach Aussage der Eltern, um Mittagschlaf zu halten. Die Aufsicht wurde zwei Bekannten überlassen, die während dieser Zeit Fußball schauten und Bier tranken und die Anweisung hatten, die Türen im Obergeschoss verschlossen zu halten.

Nach mehrmaligen Versuchen werden die Eltern dann telefonisch erreicht: „Die haben das Zimmer entdeckt“, hören die Polizisten einen der Bekannten sagen. In der Verhandlung unter Vorsitz von Richterin Nancy Weiß sagten die beiden Männer als Zeugen aus, und fanden am Zustand der Räumlichkeiten und an der Tatsache der verschlossenen Räume offenbar genauso wenig etwas besonders ungewöhnlich wie die Eltern.

Eltern sprechen von Überforderung

Die beiden Roßweiner, die jetzt nach Hartha umgezogen sind, gaben an, mit der Situation, insbesondere mit ihrer behinderten Tochter überfordert gewesen zu sein. „Wir hätten uns eher Hilfe holen müssen“, so die Angeklagte. Die verschlossenen Türen seien Vorsichtsmaßnahmen gewesen, damit keines der Kinder die steile Treppe direkt neben den Zimmern hinunterstürzen konnte.

Seit dem Vorfall im April lebt die behinderte Sophia in einem Heim für schwerbehinderte Kinder, ist nur an einem Tag in der Woche im Elternhaus. In dem habe sich jetzt alles geändert, so das Ehepaar, dem sowohl die Richterin als auch Staatsanwalt Christopher Jusciak die Reue nicht richtig abnehmen wollten. Man habe jetzt eine Familienhilfe, die zweimal in der Woche für zwei Stunden ins Haus kommt.

Bewährungshelfer kontrolliert Wohnung

Zu sieben beziehungsweise acht Monaten Freiheitsstrafe, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden, verurteilte Richterin Weiß die Eltern. „Ein behindertes Kind zu haben ist keine Rechtfertigung für Ihr Verhalten. Es gibt Stellen, an die man sich wenden kann.“ Dem Ehepaar gab sie auch mit, dass es jetzt unter Beobachtung stehe. „Wenn Sie gegen die Bewährungsauflagen verstoßen, dann sitzen Sie das ab.“ Vom Landgericht Chemnitz wird den Eltern ein Bewährungshelfer zugeteilt, der Zustand von Wohnung und Kindern beaufsichtigen soll. Auflagen sind eine Geldstrafe in Höhe von 200 Euro und 120 Stunden Arbeitsauflage.

Von Manuela Engelmann-Bunk