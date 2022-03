Volkshaus Döbeln noch bis 17. März Corona-Impfstelle 

Döbeln/Mittelsachsen

Die mobilen Impfteams des DRK Döbeln-Hainichen impfen noch bis einschließlich 17. März im Döbelner Volkshaus, Burgstraße 4, gegen Corona. Ab 18. März erfolgen die Impfungen bis auf Weiteres durch das DRK in den Räumlichkeiten an der Vyskover Straße 4 in Döbeln-Nord.

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt Mittelsachsen 1373 neue bestätigte Coronavirus-Nachweise. Die Gesamtzahl beträgt damit 80 852. Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken in Mittelsachsen ist auf 76 gesunken (-2). Beatmet werden müssen aktuell fünf Patienten (+/-0). Der Inzidenzwert sank leicht auf 1106,9 (-14,3).

Von daz/obü