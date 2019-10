Volkssolidarität baut neue Tagespflege in Döbeln-Nord

Döbeln

Eine neue Tagespflegeeinrichtung mit 40 Plätzen und Platz für die Verwaltung baut die Döbelner Volkssolidarität in Döbeln-Nord. An der Württembergischen Straße im Wohngebiet Sonnenterrassen oberhalb der Leipziger Straße baut der Sozialverband auf einem Eckgrundstück direkt an der Einfahrt zu dem neuen Wohngebiet. Jetzt wurde die Bautafel aufgestellt. Noch diese Woche beginnt die Baustelleneinrichtung. In der kommenden Woche müssen einige Bäume auf der Baufläche gefällt werden und soll die Baugrube ausgehoben werden.

Vor einem reichlichen Jahr hatte die Volkssolidarität das Grundstück von der städtischen Tochtergesellschaft DWVG erworben und mit den Planungen begonnen. „Die Bauaufträge sind zum Teil schon an Handwerksbetriebe der Region vergeben. Einige Ausschreibungen laufen aber auch noch“, sagt Antje Klotsch, Geschäftsführerin der Volkssolidarität in Döbeln. Bis März 2020 soll der Rohbau stehen. Voraussichtlich im März 2021 soll die Eröffnung sein. „Die Nachfrage der Plätzen in der Tagespflege ist in der Region sehr groß. Deshalb waren die Neubaupläne folgerichtig“, sagt die Geschäftsführerin. Zeitgleich will die Volkssolidarität sich auch zukunftssicher aufstellen und mit den Neubau der Tagespflege moderne, attraktive Arbeitsplätze schaffen.

Die Volkssolidarität Döbeln baut eine neue Tagespflege und ihren neuen Verwaltungssitz in Döbeln-Nord. Quelle: Thomas Sparrer

Aktuell betreibt der Sozialverband in der Dresdner Straße in Döbeln eine Tagespflegeeinrichtung mit 20 Plätzen. In dem Gebäude ist auch die fünfköpfige Verwaltung untergebracht und von hier aus starten die Pflegerinnen und Pfleger des ambulanten Pflegebereiches zu den Patienten. Fest steht schon jetzt, dass die Verwaltung mit im Neubau an der Württembergischen Straße einziehen soll. Ob mittelfristig alle Bereiche aus der Dresdner Straße mit dahin ziehen, ist noch offen. Das Gebäude der Volkssolidarität in der Dresdner Straße gehört der Stadt Döbeln. Die Volkssolidarität hat einen Erbpachtvertrag, der in den nächsten Jahren ausläuft. „Da ist in den nächsten Jahren einiges in der Schwebe, worüber strategisch entschieden werden muss“, so die Geschäftsführerin.

Seit dieser Woche steht die Bautafel am Grundstück. Quelle: Thomas Sparrer

Der in Döbeln-Nord geplante Neubau auf dem länglichen Grundstück am Eingang des Wohngebietes Sonnenterrassen und oberhalb der Leipziger Straße fügt sich mit seinem minimalistischen Baukörper in die vorhandene Eigenheimbebauung ein und wirkt, obwohl er zweigeschossig sein wird, wie ein eingeschossiger Bau. Die Erschließung des Grundstücks mit den entsprechenden Zufahrten erfolgt auf der den Eigenheimen abgewandten Seite, so dass der Hol- und Bringverkehr der Tagespflege-Gäste sowie das Starten und Ankommen von Pflegern von den Anwohnern nicht störend empfunden werden sollten.

Der Volkssolidarität Regionalverbandes Döbeln e.V. hat insgesamt 165 Mitarbeiter. Er betreibt in der Region sechs Kindertagesstätten, eine Erziehungsberatungsstelle, aufsuchende Familienhilfe sowie die Tagespflege und einen ambulanten Pflegedienst.

Von Thomas Sparrer